Todas as razões e mais algumas para seguir o Mundial feminino

Porque é que deveríamos todos estar a ver o Mundial feminino? Eu digo-vos algumas razões:

Pela alegria de ver alguém a descobrir o futebol num lugar onde a bola mais amada tende a ter a forma de um melão. Pelas pioneiras que fazem história pelo seu país. Pelas equipas que nasceram da ideia de alguém, que buscou a diáspora, por causa de Chiamaka Nnadozie, que antes de ser heroína pela Nigéria foi pária para o seu pai, que a expulsou de casa quando lhe conheceu a paixão pelo futebol.

Também pelas atletas que não podem estar lá, a quem o corpo falhou, que esperam há anos e anos que a ciência vire as suas agulhas para os seus problemas, os problemas das mulheres, específicos da mulher e não de um qualquer molde genérico, e que as marcas desportivas façam botas com as quais se sintam confortáveis e não sejam obrigadas a usar qualquer coisa nos pés feita para e pensar em homens, como tudo no futebol. Para conhecer, porque não, outra cultura, outras modalidades, aquilo que apaixona os adeptos lá nos antípodas. Para ver Melchie Dumornay voar.

Para ver miúdas e mulheres que caem e se levantam, que não se queixam, que dão brilho ao jogo porque o jogam com brio. Que não simulam, que não tentam enganar. Que jogam bonito. Para irritar ainda mais aqueles que nas redes sociais e nas conversas de café zombam delas, o medo que se tem das mulheres que ousaram não se ficar pelo que certos homens pensam que é o seu lugar já nem chateia, só já dá pena. Pelo adeus de Marta, a brasileira genial. Ou de Megan Rapinoe, a norte-americana de quem nunca vamos ouvir um silêncio, felizmente. Pelo primeiro Mundial de Giulia Dragoni, a menina italiana de 16 anos que já é titular pelo seu país. Pelas árbitras que nos explicam o porquê daquela decisão. Para ver o Haiti ou a África do Sul ou a Jamaica a criarem problemas às favoritas, porque cada vez mais o talento no feminino não está apenas nas universidades norte-americanas ou nas academias dos países mais desenvolvidos da Europa. Porque este poderá muito bem ser o primeiro Mundial de um futebol feminino globalizado, em que qualquer miúda já pode sonhar.

E, claro, para sofrer com Portugal. Para honrar a sua caminhada até aqui, para imaginar o que será estar ali a ouvir o hino pela primeira vez, para perceber o que correu bem e mal na estreia, para esperar que os próximos jogos corram melhor. Para sentir o nervoso miudinho, para meter o despertador a tocar cedo, bem cedo, porque há coisas pelas quais vale a pena abdicar do sono.

O Mundial feminino é belo porque tem nele tudo o que é belo no futebol. Estão lá as histórias, os feitos, os esforços, as glórias. A paixão quase inocente, de quem anda nisto por verdadeiro amor. Vale a pena ver. Todos os dias.

O que se passou

Messi já joga com o cor de rosa do Inter Miami e no primeiro jogo deu a vitória à sua equipa com um livre já para lá dos descontos. Fácil.

Caiu o mais antigo recorde mundial da natação que ainda vigorava: fê-lo Léon Marchand, nos 400 estilos, nos Mundiais. E com Michael Phelps, o anterior dono da marca, na bancada a bater palmas.

Essa porta [Europa] está completamente fechada. Disse quando assinei [pelo Al Nassr], já tenho 38 anos e meio e não vale a pena. Na minha maneira de ver, a Europa perdeu muita qualidade

Já lá vai quase uma semana mas como não recordar este jugoso soundbite de Cristiano Ronaldo, uma maneira de ver algo, enfim, enviesada. O Al Nassr esteve em Portugal em estágio, que começou com duas vitórias e acabou com duas derrotas pesadas, a última contra o Benfica

Hoje deu-nos para isto

Impressionante que ainda há uma semana falávamos de uma Volta a França com diferenças que há muito não eram tão apertadas e agora que a caravana já chegou a Paris, que já se fez a festa, que já se cantou no pódio, temos de falar de uma mesma Volta a França que se decidiu com mais de sete minutos entre primeiro e segundo, coisa também inédita nos últimos anos.

É a beleza de uma corrida única, que este ano teve drama, voltas e reviravoltas e muito ataque, como se quer no ciclismo. Ganhou Jonas Vingegaard, destruindo Tadej Pogacar no contrarrelógio, com o esloveno a autodestruir-se na montanha no dia seguinte - porque também é humano - para ainda conseguir uma vitória de etapa no derradeiro esforço montanhês, para lembrar a toda a gente que continua a ser um quase mito. E muita gente acabou quebrada pelas circunstâncias, pela tão bela quanto incomensurável montanha, pelas tragédias, pela pressão, pela compaixão, pela frieza, também, porque não, é preciso tê-la para se terminar uma prova de três semanas.

Talvez esta torrente de quatro minutos de um tão feliz quanto destruído Matej Mohoric nos ajude a perceber o que sente um ciclista daquele pelotão, naquelas semanas em que, muitas vezes, se joga uma temporada. O esloveno chorou ganhando, porque por causa disso outros perderam, porque não podia desiludir os seus mecânicos, os massagistas, o cozinheiro, o roupeiro da equipa. E porque Gino Mader, seu colega tragicamente desaparecido após um acidente na Volta à Suíça, nem há mês e meio, não estava ali para festejar com ele.

Uma declaração que vale a pena ver e ouvir, na sua imaculada integridade, como um camião que nos passa por cima.

Leia também Matej Mohorič, a beleza e a injustiça do ciclismo: “É difícil e cruel ser ciclista profissional, qualquer um merecia uma vitória neste Tour” Depois de vencer a etapa 19 da Volta a França, o ciclista da Bahrain Victorious abriu o coração e o que saiu foi uma torrente de emoções e sentimentos sobre o que é ser um atleta numa das mais duras corridas do mundo