O futebol é uma doença ou está doente, algo será

Antes de propriamente vos escrever, fica um convite: na próxima sexta-feira, das 16h às 18h, junte-se a nós, jornalistas da Tribuna, e ao comentador Tomás da Cunha, para mais uma tertúlia (como esta) sobre o mercado de transferências. Envie-nos, até lá, as suas dúvidas ou questões para tribuna@expresso.impresa.pt, ou deixe-as no Twitter, via hashtag #MercadoTribuna.

Quase todos os futebolistas a quem já aconteceu serem escolhidos como um dos melhores do seu país dirão uma variante do mesmo raciocínio, daí termos como garantido que jogar pela seleção nacional equivale, aqui e ali, a ouvirmos os contemplados entreabrirem uma certa portinhola para o seu coração: é a realização do sonho de uma vida, o gozo de uma honra, o usufruto de um privilégio, venha a nós a descrição que quiserdes aplicar ao afago que é ser chamado a representar a montra do melhor que a sua terra dispõe na modalidade que move mais ânimos terráqueos. E sê-lo na equipa que pretende unir e não dividir.

Eu me confesso, em canalha cresci a admirar os jogos de seleções por serem os momentos em que me podia encavalitar com amigos no sofá, no chão e no improviso de bancos postos à frente da televisão em casa de alguém, não importava quem, porque era a oportunidade de todos, verdes, vermelhos, azuis e demais, torcermos pela única equipa de futebol à qual não escolhemos pertencer, mas que era a nossa, muito diferente de andarmos às turras para defendermos o clube que optámos ter como nosso. Há quem não ligue patavina à seleção nacional e está tudo bem, a inflamação de quezílias clubísticas de algibeira entre adeptos e entrincheiramento dos ânimos desocupa muita massa cinzenta por estes dias, só que isso não desculpa tudo.

Os assobios concedidos no Estádio da Luz a Otávio, jogador do FC Porto, têm a mesma origem que os silvos prestados a João Mário, do Benfica, há meses em Alvalade, se nos rendermos a uma interpretação dedutível: gozaram de tal tratamento da parte de quem apoia o clube-morador nesse recinto, de adeptos que olharam para eles, embaciaram a visão e focaram-nos com a camisola do empregador antes da do país que os selecionou. Por sinal, era a que tinham vestida. O âmago é esse, os motivos no seu interior divergirão no caso de um e de outro, mas eis jogadores que jogam pela seleção nacional para ganhar a levarem com o maior sinal de desgosto que pode ser dado por quem assiste a futebol e feito por quem torce para que a seleção ganhe.

Antes de cairmos com intenção na lamacenta discussão das minudências dos porquês, importa o ato último, o simples gesto de usar a língua ou os dedos para vociferar a mais aguda das manifestações sonoras. E martelá-lo.

“Estamos a representar a seleção, queremos jogar em todos os estádios de Portugal se possível, [estamos] a representar toda a gente que vive cá e está lá fora. Vestidos todos a mesma camisola, espero que não se volte a repetir porque é desagradável para o jogador e para nós, que estamos no campo. Sem exceção nenhuma”, opinou Bruno Fernandes, homem sem braçadeira e com voz de capitão. “Cabe a cada um olhar para si mesmo e tentar mudar, essas atitudes não são corretas. Isto é um pouco civismo e temos de começar por aí. É triste”, defendeu João Palhinha, lamentando como “isto se passa em todo o lado” em Portugal e “temos de mudar”. Do Roberto Martínez recém-chegado ao país, no dia em que saudou o “ambiente mais espetacular para uma seleção” que já viu, veio o apelo a que todos entendam como isto é “uma situação doente”.

Vindo do doentio futebol português, não espanta. Em terra onde clubes levam décadas a limar as pontas afiadas das suas lâminas de propaganda, os adeptos são encharcados com muitos estímulos via canais de televisão próprios, newsletters e afins que se resumem a uma só mensagem - o nós contra eles, a inimizade sobre a rivalidade, a guerra ao mal que os outros nos querem fazer, as arbitragens onde reside sempre a culpa de qualquer derrota e para cujos erros se olha antes de atentar às falhas da própria equipa. Os assobios a Otávio e João Mário são respingos desse clima de tudo parecer contar para se ganhar, de atitudes que afunilam para o ódio a ocuparem o lugar da altivez que alimenta rivalidades.

Estamos atolados nestas movediças areias até ao pescoço e tão lamacento é este pântano, que dirigir uma crítica à minoria que achou por bem assobiar tricas clubísticas contra Otávio e João Mário equivale, primeiramente, a acusar quem as faz de ser encarnado, verde o azul e branco; ou de questionar se também caiu em cima quando este cometeu aquilo, aquele foi filmado a dizer tal coisa e aqueloutro agiu de tal forma em tal jogo. O atestado para se criticar não é ter-se criticado tudo antes, será mais ter apontado a mira aos alvos que cada par de palas definiu como os únicos que lhe interessam. Um dos tantos problemas é precisamente o de nessa individualização constar cada vez menos o desportivismo, a sensatez e a empatia, carência que às vezes se manifesta, também, nos jogadores e na forma como agem em campo. São eles quem vive mais por dentro a máquina trituradora com que os clubes se inimigam nas guerras que mais lhes convier propagar.

Choraríamos baba e ranho se tentássemos descascar as camadas da cebola de tudo isto - quem a plantou, e como? -, porque Otávio, João Mário e os assobios são consequência e não causa desta condição da qual padece o futebol português. Não sei se é doença crónica ou um interlúdio doentio que já dura há demasiado tempo, mas esta foi mais uma evidência de como todos não ajudamos a que isto melhore. E a seleção nacional, também ela, vai sofrendo um pouco com isso.

O que se passou

Zona Mista

A rivalidade é boa, mas quando a seleção joga, não há clubes. São jogadores de seleção. É uma situação doente.

Roberto Martínez disse mais do que isto, mas este foi o essencial (simpático) do sumo dito pelo selecionador nacional acerca dos assobios (repetindo) dirigidos a um jogador que joga para ganhar pela seleção nacional, feitos por quem torce para que a seleção ganhe.

O que vem aí

Segunda-feira, 19

⚽ Muitas jogatanas de qualificação para o Europeu de 2024 a acontecerem, entre elas o Ucrânia-Malta (na Eslováquia, às 17h, Sport TV3), o Inglaterra-Macedónia do Norte (19h45, Sport TV2) ou o França-Grécia (19h45, Sport TV1).

🎾🌿 Começa o ATP500 de Halle, um dos principais torneios de relva que servem de preparação para Wimbledon (a partir das 11h, Sport TV2).

👩 Arranca o estágio de preparação da seleção nacional feminina para o a participação inédita no Mundial, que arrancará daqui por um mês na Austrália e Nova Zelândia.

Terça-feira, 20

🎾🌿 Torneio de Halle (a partir das 11h, Sport TV2).

⚽ É a vez de Portugal regressar ao campo, desta feita contra a Islândia, em Reiquiavique (19h45, RTP1). À mesma hora, para quem depois quiser rebobinar a ação, há um jogo participar entre a Alemanha e a Colômbia (Sport TV3).

Quarta-feira, 21

🎾🌿 Torneio de Halle (a partir das 11h, Sport TV2).

⚽🧒 Dia da primeira partida da seleção sub-21 no Campeonato da Europa do escalão, frente à Geórgia (17h, RTP1), a contar para a fase de grupos.

Quinta-feira, 22

🎾🌿 Torneio de Halle (a partir das 11h, Sport TV2).

🏀 É aquele dia do ano em que os atletas universitários e não só se colocam à mercê de serem colhidos pelas pretensões dos clubes da NBA: o tão aguardado draft inicia-se pelas 19h.

Sexta-feira, 23

🎾🌿 Torneio de Halle (a partir das 11h, Sport TV2).

Sábado, 24

🎾🌿 Torneio de Halle (a partir das 11h, Sport TV2).

⚽🧒 Segundo encontro da seleção sub-21 no Europeu, diante dos Países Baixos (17h, RTP1).

Domingo, 25

🎾🌿 Torneio de Halle (a partir das 11h, Sport TV2).

🏍️ Há o Grande Prémio dos Países Baixos em MotoGP (13h, Sport TV).

Hoje deu-nos para isto

Octavio Passos/Getty

Na sua génese, esta derradeira secção da newsletter semanal da Tribuna destina-se mais a ser um espetáculo escriturário da variedade: uma efeméride à qual valha a pena tirar o pó, um atleta espetacular de quem tenhamos saudades, um momento insólito em qualquer modalidade, um evento mais fora do radar que mereça um foco, algo a que provavelmente todos não estaríamos a prestar suficiente e devida atenção.

Hoje, ontem ou amanhã não será um dia que nos deu para isto, não, as mulheres que fizeram história por Portugal merecem bastante mais do que pepitas ocasionais de protagonismo mediático e, a partir desta segunda-feira, as 23 convocadas para a seleção nacional vão entrar pela Cidade do Futebol dentro, em Oeiras, com pouco mais de um mês em falta para a estreia no Campeonato do Mundo. Será a primeira vez que o país dotado de somente três equipas totalmente profissionais jogará o torneio.

Lá virão a Kika, a Andreia, a Tatiana, a Jéssica, a Catarina, a Diana e as demais, sorridentes e felizes da vida com as malas às costas para arrancarem o estágio de preparação. A história já se escreveu há meses e anos, antes deste Mundial posto no forno já estas jogadoras tinham cozinhado presenças nos dois últimos Europeus, elas com o embalo de grandiosidade que por certo trarão para mais uma competição. No final do próximo mês já vão estar pela Nova Zelândia a fazerem pela vida, e a nossa vida também deveria ser prestar-lhes a devida atenção. Que hoje e em todos os dias que aí venham nos dê a todos para isso.