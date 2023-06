O paradigma Kökçü

ANP

Vamos colocar as coisas numa perspectiva que, sabemos, é pouco perspetivável por estes dias: 25 milhões de euros é bem menos do que os quase €30 milhões que o Nottingham Forest, recém-subido à Premier League, pagou ao Wolverhampton no último verão por Morgan Gibbs-White, um médio ofensivo genérico no grande esquema das coisas do futebol. Mas €25 milhões de euros pagos pelo campeão nacional português por um qualquer jogador, é muita massa, uma enormidade.

E com isto, para lá da conversa dos milhões, chega um novo paradigma ao futebol português, que talvez nunca tenha sido tão ambicioso.

Os €25 milhões (que se podem transformar em 30, dependendo de objetivos) que o Benfica pagou ao Feyenoord por Orkun Kökçü são um novo recorde da liga portuguesa. Repare-se: não é muito mais que aquilo que os encarnados pagaram por Julian Weigl, Raúl de Tomás, Everton Cebolinha ou Darwin Núñez ou que o FC Porto tenha dado por David Carmo ou Óliver Torres, mas, ao contrário destes, Kökçü não é uma juveníssima esperança, um jogador a tentar relançar a carreira ou numa primeira experiência europeia: aos 22 anos, Kökçü é capitão da equipa campeã dos Países Baixos, campeonato acima do nosso no ranking, com quase uma mão cheia de temporadas a ser ali titular e com portas abertas nas melhores ligas da Europa depois de uma época de consagração.

E isto atesta bem o golpe mental do Benfica: Kökçü, que, diz-se, irá ganhar três vezes mais do que no Feyenoord, é contratado para contribuir muito e no imediato. Para ganhar o campeonato e, principalmente, para subir o nível dos encarnados na Champions, depois dos quartos de final da última época. O objetivo primeiro é desportivo, algo a que estamos tão pouco habituados por cá, no nosso futebol de porta giratória para outras paragens. E, aos 22 anos, o médio de origem turca poderá muito bem ainda dar o salto para Inglaterra, Espanha ou Alemanha - o Benfica colou-lhe uma cláusula de 150 milhões de euros, se alguma vez for acionada, é porque o investimento correu bem a nível financeiro e desportivo.

Enquanto isso, em vez de estar numa equipa de meio de tabela da Premier League, Kökçü pode estar a lutar por títulos em Portugal - e isto só é bom para o nosso campeonato, porque eleva a exigência não só no Benfica, mas também nos rivais.

Uma semana depois de terminar a temporada, o Benfica dá o primeiro gancho nos queixos dos adversários. Ninguém pode garantir que Kökçü terá sucesso por cá (olhe-se para Raúl de Tomás, que não se adaptou), mas seria difícil contratar um jogador com tantas condições para tal. É um médio mandão de bola, que a trata e a entrega com uma qualidade que não se vê nos encarnados desde que Enzo Fernández preferiu abalar para um Chelsea em chamas. A sua contratação, por si só, assusta cá dentro e surpreende todos aqueles que lá fora o viam noutras latitudes e criticam o campeonato português.

Cá dentro, restará ao FC Porto e Sporting, neste momento provavelmente muito longe de poderem dar-se ao luxo financeiro de tamanha operação, contratarem bem e desenvolverem os melhores jogadores das academias - não esquecer que os leões foram campeões na época em que o Benfica gastou €100 milhões em contratações e o FC Porto venceu há um ano às costas do talento de Vitinha, Diogo Costa e Fábio Vieira. O desafio não é impossível. E vai exigir criatividade e coragem, substantivos que ficam tão bem de mãos dadas com o futebol.

Posto isto, eu que até me achava cansada do nosso futebol, dou por mim ansiosa para ver as ondas de choque desta inesperada contratação, porque não há ação sem reação - e quem não reage, com mais ou menos meios, está morto. Kökçü tem de ser oportunidade, e não para abrir um fosso. Nunca mais é agosto.

O que se passou

Era Arábia, depois o pródigo regresso ao Barcelona e no final não foi nada disso: Lionel Messi vai ser jogador do Inter Miami, equipa da MLS que tem David Beckham entre os proprietários. A Adidas e a Apple deram uma ajudinha, mas o argentino diz que o bem-estar da família foi essencial para a algo inusitada escolha.

Bateu no fundo, mas voltou à tona: o Estrela da Amadora está de regresso a uma I Liga que abandonou há 14 anos, depois de bater o Marítimo no playoff de permanência/subida. E em muitas e muitas décadas, não haverá uma equipa insular na I Liga.

Por falar em muitas e muitas décadas, a Ferrari, que vai sofrendo na F1, voltou de forma triunfal a um dos santuários do automobilismo, vencendo a edição centenária das 24 Horas de Le Mans 58 anos depois do último triunfo.

Estava escrito nas estrelas



Pep Guardiola em conferência de imprensa após levar finalmente o Manchester City à conquista da Liga dos Campeões, sete anos após chegar ao clube. A frase pode soar a uma pincelada de arrogância, mas é, na verdade, um assumir da sorte e da inevitabilidade que também acompanhou a equipa na pobre final de Istambul - o Inter conseguiu atrapalhar e surpreender o favorito City e podia ter até empatado o jogo nos derradeiros momentos, mas o treble e a história estavam escritos, após milhões e milhões investidos e muitos anos de “quases” na competição

O que aí vem

Segunda-feira, 12

⚽ Regressa o futebol de seleções com o jogo de preparação entre Alemanha e Ucrânia (17h, Sport TV1)

🎾 ATP 250 de S’Hertogenbosch (13h30, Sport TV2) e ATP 250 de Estugarda (14h, Sport TV3)

Terça-feira, 13

⚽ Siga o jogo 3 da final do campeonato de futsal entre Benfica e Sporting (20h30, 11)

Quarta-feira, 14

⚽ Meia-final da Liga das Nações: Países Baixos - Croácia (19h45, Sport TV1)

Quinta-feira, 15

⚽ Do Espanha - Itália sairá o segundo finalista da Liga das Nações (19h45, Sport TV1)

Sexta-feira, 16

⚽ Qualificação para o Euro 2024: Finlândia - Eslovénia (17h, Sport TV1), Malta - Inglaterra (19h45, Sport TV1) e Gibraltar - França (19h45, Sport TV2)

⚽ Jogos de preparação: Polónia - Alemanha (19h45, Sport TV4)

Sábado, 17

⚽ Portugal volta a jogar na qualificação para o Euro 2024, agora com a Bósnia (19h45, RTP1 e Sport TV1)

⚽ Ainda na qualificação para o Euro 2024, siga o Bélgica - Áustria (19h45, Sport TV2) e o Islândia - Eslováquia, do grupo de Portugal (19h45, Sport TV6)

🏍️ MotoGP: GP Alemanha, corrida de sprint (14h, Sport TV4)

🏁 Fórmula 1: GP Canadá, qualificação (21h, Sport TV4)

Domingo, 18

⚽ Final da Liga das Nações (19h45, RTP1/Sport TV1)

🏍️ MotoGP: GP Alemanha, corrida (13h, Sport TV4)

🏁 Fórmula 1: GP Canadá, corrida (19h, Sport TV4)

🎾 Final ATP 250 de S’Hertogenbosch (13h30, Sport TV3) e ATP 250 de Estugarda (14h, Sport TV3)

Hoje deu-nos para isto

Durante um par de anos, Novak Djokovic foi uma espécie de irmão mais novo a olhar para cima. Havia Roger Federer, havia Rafael Nadal, era daquela rivalidade que se falava e não do curioso rapaz sérvio, que era bom, muito bom, mas um miúdo que o mais que se aproximava dos dois craques era nas imitações au point que fazia de ambos.

Quando Djokovic venceu o primeiro torneio do Grand Slam, em 2008, já Federer, seis anos mais velho, tinha 12 majors. Nadal, pouco mais de 12 meses mais velho, três. Dominariam os dois anos seguintes. E Djokovic? O puto com graça andava a tentar perceber como lhes ganhar, como confessou no domingo, logo após bater o recorde de vitórias em torneios do Grand Slam entre os atletas masculinos, chegando ao 23.º. O joker tornou-se o master.

Sinto que já disse aqui algumas vezes que serei sempre mais Federer que Djokovic da mesma forma que sou mais Senna que Schumacher, mas ver o sérvio ganhar em Roland-Garros pela 3.ª vez, aos 36 anos, com uma fortaleza física e mental que quebrou jovens como Carlos Alcaraz ou Casper Ruud, coloca-o num pedestal difícil de contestar. É o mais completo, o mais duro, o mais resiliente.

E o mais assustador é sabermos que Roland-Garros seria provavelmente o grande desafio de 2023 para Djokovic - dá para perceber pela forma como se agarrou à Taça dos Mosqueteiros - que, tal como em 2021, volta a estar bem colocado para vencer os quatro títulos do Grand Slam do calendário. Mantendo-se saudável e agora sem restrições de viagens por não estar vacinado contra a covid-19, não ficará seguramente por aqui - igualou Serena Williams com o 23.º título e tentará agora o recorde absoluto de Margaret Court, que venceu 24.

“Passei incontáveis horas a pensar como bater Federer e Nadal. Os dois ocuparam a minha cabeça muito tempo nos últimos 20 anos. É fantástico estar à frente deles em número de torneios do Grand Slam. Mas toda a gente escreve a sua própria história”, disse então o cismado Djokovic, personagem pouco consensual, por não ser tão belo quanto Federer, tão dominador numa superfície como Nadal (atenção, Iga Swiatek para lá caminha), por recusar algumas convenções - e isto nem sempre é um elogio, pelo menos da minha parte.

Mas olhando primeiro de baixo para cima e agora de cima para baixo, o irmão mais novo escreveu mesmo a sua própria história.

