Sabemos tratar os vencedores e os derrotados?

José Fernandes

Aturem-me por algumas linhas e imaginem o seguinte cenário: é a última jornada do campeonato, o clube dono de um estádio já de si anafado, que rebenta pelas costuras a cada duas semanas, é inundado com incontáveis pedidos por bilhetes e o diretor-desportivo confessa, exageradamente se bem que não muito desfasado da realidade, que podiam “ter vendido meio milhão” de ingressos para o derradeiro jogo da época no qual bastaria uma vitória contra um inócuo adversário, a lutar por nada e sentado a meio da classificação, para serem campeões nacionais 11 anos contados desde a última vez. O assalto ao bilhete justificava-se, até os jogadores foram cercados com requerimentos.

Agora visualizem a tragédia, o horror, o desmoronamento vistos no Signal Iduna Park quando o Borussia Dortmund contou mais de uma hora a perder contra o Mainz, não fez mais do que empatar e viu o ansiado prato prateado da Bundesliga ser levantado pelos braços mais habituados a ele, os dos jogadores do Bayern de Munique (11 títulos consecutivos), e projetem hipoteticamente esse cenário no vosso tico-e-teco caso tivesse acontecido ao Benfica, no domingo, em pleno Estádio da Luz a ferver por uma conquista fugida há quatro anos. Não estou a pedi-las, não é isso, a intenção não é ter o correio eletrónico a encher de espumosa raiva a acusar quem vos escreve de ser deste ou daquele clube.

É, sim, a de fazermos um breve exercício prático de vermos passar diante dos olhos o que seria um quadro destes em Portugal, fosse no contexto deste fim de semana ou de qualquer outro ‘grande’ em semelhante cenário: as escavações arqueológicas por erros de arbitragem vistos em jogos ao longo da época, colhidos com pinças, que prejudicaram a equipa numa jogada de uma qualquer partida onde há 1h30 para se arranjar forma de marcar golos; as comunicações de clubes a incentivarem ao entrincheirado ‘nós contra eles’; de programas a magnificarem o que rodeia o jogo e não o que se jogou no jogo; de um clima de guerra a ser alimentado pela necessidade em arranjar culpados exteriores.

Ingénuo me confesso, embora propositadamente, mas, pela manhã, dei uma volta pelas páginas oficiais de Twitter dos três clubes que ficaram logo atrás do Benfica na tabela. Nenhum parabenizou o campeão nacional com o mais fácil dos atos no grande esquema das coisas da vida - escrevinhar uma sucinta e formal frase, polvilhá-la com uns emojis, arrumar o assunto e para o ano há mais. Importaria assim tanto que o tivessem feito? Mudaria algo? Quiçá não, pelo menos para já. Porque em Portugal, qual quê, é provável que tal fosse encarado pelo fanatismo de adeptos como uma amostra pública de fraqueza, de um clube a vergar-se ao adversário. Porém, não o fazendo, a repercussão dessa escolha é maior do que optar fazê-lo publicamente.

O simples gesto seria uma amostra institucional de postura na derrota, um exemplo a ser dado quando se chegou ao fim sem ganhar para, talvez, reciprocamente ver o mesmo a acontecer no dia em que se acabe a ganhar. E reforço: isso pode começar pelo ato equivalente ao gatinhar de um bebé que é escrever uma frase nas redes sociais do clube. Há semanas, a Juventus rendeu-se ao que já parece estar a normalizar-se em Itália, publicando: “Face aos muitos elogios recebidos ao longo dos anos, não pudemos evitar 😁 Parabéns ao Nápoles pela conquista do seu terceiro Scudetto!” Em Inglaterra e mesmo desalentado, Mikel Arteta, o treinador do Arsenal que liderou a Premier League durante grande parte da época não teve problemas em felicitar o campeão: “Congratulo o Manchester City, são campeões, mereceram ganhar”. Até o Barcelona, no ano passado e neste, dirigiu o mesmo comportamento ao Real Madrid quando o rival conquistou a La Liga e a Taça do Rei.

Coincidentemente para me passar a perna, o Borussia Dortmund e o seu momentâneo trauma ainda não o tinha feito para com o Bayern, isto logo no país onde mais se vê os clubes a trocarem mimos e piadas amiúde no Twitter, oxigenando o ar para o tornar mais respirável. Parte do que estará por trás também será interesseiro, alimentar essa interação também engaja as pessoas e gera mais seguidores, o que importa para fins de patrocínios e parcerias. Outra fatia, porém, virá da maior elevação dos alemães em viverem o futebol se comparados com a cultura desportiva em Portugal, pela qual tanto nos lamentamos - mas, ainda em matéria de coincidências, ouvimos esse queixume mais em relação a outras modalidades, ou a cada quatro anos, quando chegam os Jogos Olímpicos.

É mui português tratarmos mal, e pior, de vivermos mal o futebol que mais gente apaixona no país em torno do desporto. Longe está a solução de pertencer só a umas congratulações nas redes sociais, mas o âmago é o mesmo. Se, além dessa presença internáutica, quem fala publicamente sobre isto dos pontapés na bola fizer por se afastar das tricas, dos ódios e da tacanhez de nunca se poder perder porque, simplesmente, se perdeu, talvez os vencedores e os derrotados o possam ser sem complexos. Também no domingo, os milhares que estavam na maior bancada do estádio do Borussia Dortmund, a popular ‘Parede Amarela’ que se precipita atrás de uma baliza, deixaram em lágrimas Eric Terzic, o treinador da equipa responsável pela colossal desfeita pregada aquela gente toda. A razão: no final do jogo, fizeram questão de entoar o seu nome, o do homem que não ganhou que eles tanto queriam ganhar.

O que se passou

Zona mista

Fiquei admirado por termos conseguido jogar da forma que gosto tão rapidamente. Também estava disposto a mudar o estilo de jogo consoante os jogadores, e conseguimos encontrar um bom ponto.

Poucas horas após a farra no Marquês de Pombal, talvez ainda a recuperar de tanta emoção, Roger Schmidt falou aos jornalistas no dia seguinte à conquista do título, admitindo que não viu todos os jogos do FC Porto, mas redundando no facto de “a equipa que tem mais pontos (que também é a que marcou mais golos e sofreu menos) é a que merece ser campeã”.

O que vem aí

(não culpe o mensageiro se a agenda parecer desguarnecida, mas estamos a entrar naquela altura do ano em que muitas modalidades estão prestes a hibernar.)

Segunda-feira, 29

🎾 Continua a jogar-se a primeira ronda masculina e feminina de Roland-Garros (a partir das 10h30, Eurosport) e a ação no Grand Slam de terra batida será diária até 11 de junho.

Terça-feira, 30

🏀 É madrugada de decisivo jogo para desempatar (3-3) a final do play-off da Conferência Este e ver quem entre os Miami Heat e os Boston Celtics (1h30, Sport TV2) se juntará aos Denver Nuggets na final da NBA.

🎾 Roland-Garros, a partir das 10h30 (Eurosport).

Quarta-feira, 31

🎾 Roland-Garros, a partir das 10h30 (Eurosport).

⚽🏆 A Roma de José Mourinho e Rui Patrícia tem a final da Liga Europa contra o clube mais amigo da competição, o Sevilha (20h, SIC).

Quinta-feira, 1

🎾 Roland-Garros, a partir das 10h30 (Eurosport).

Sexta-feira, 2

🎾 Roland-Garros, a partir das 10h30 (Eurosport).

Sábado, 3

⚽🏆 Dia de final da FA Cup em Wembley, para onde foi transportado o dérbi de Manchester e a Taça de Inglaterra se decidirá entre o City e o United (15h, Sport TV1).

⚽🏆👩 À mesma hora, o Barcelona e o Wolfsburg vão discutir a final da Liga dos Campeões feminina (15h, Eleven Sports 1).

⚽ Joga-se a 1.ª mão do play-off de promoção/despromoção da I Liga entre o Marítimo e o Estrela da Amadora (20h, Sport TV1).

Domingo, 4

🏎️ Grande Prémio de Espanha, em Fórmula 1 (14h, Sport TV).

⚽🏆 O Jamor vai encher para a final da Taça de Portugal com que FC Porto e SC Braga vão discutir o derradeiro troféu da época (17h15, RTP1).

Hoje deu-nos para isto

JACQUES DEMARTHON/Getty

O calção branco e justo às pernas, indo até abaixo do joelho, a camisola sem mangas para mostrar os bíceps endurecidos e a fita na testa, a dar a contrição possível aos longos fios do farto cabelo, todo ele parecia um pirata das areias. A grunhir com a sua brutidão a cada pancada dada na bola, Rafael Nadal aterrou de rompante em Roland-Garros quando tinha 19 anos de descaramento, todo ele uma máquina de atropelamento de outros humanos quando o assunto é o tratamento dado a uma bola de ténis na terra batida.

Em 2005, a aterragem do fenomenal espanhol na Meca do pó de tijolo intuiu grandeza vindoura sem que alguém a conseguisse precisar, Nicolás Almagro vestiria as vestes de vidente quando perdeu contra um Nadal já tricampeão em Paris, dizendo que ele iria “ganhar Roland-Garros 40 anos seguidos” e até quando teria 65 anos. Dotando a premonição de realismo e adaptando-a ao possível, o compatriota acertou na muche.

Com os anos, os trajes e o desarrumo capilar de Rafa foram-se encurtando e o espanhol alargando a sua predominância no torneio, ganhando 14 edições desde a primeira vitória há 19 anos, contra Lars Burgsmüller. Este domingo, vimos começar mais um Grand Slam do pó de tijolo e pela primeira vez desde que o ténis o tem assim, ganhador-crónico quando um court é laranja, Nadal não está. A maneira tão brutal de martelar a bola sempre lhe fez receber troco do próprio corpo, com quase 37 anos as articulações, os ligamentos e os músculos estão gastos de tanto esforço para top-spinnar as bolas que lhe estão no cerne da grandeza na terra batida. Neste Roland-Garros não há Rafael Nadal e o ténis só pode entristecer com isso.