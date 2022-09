Juventude sónica e os milagres que devem deixar de o ser

NurPhoto/Getty

Ao longo deste fim de semana, lembrei-me de duas conversas que tive nos últimos meses com duas figuras ímpares do desporto nacional. Em inícios de junho, Carlos Resende, o mais importante andebolista da nossa história, dizia-me que “no desporto não há milagres”, na sequência da vitória do Benfica na Liga Europeia de andebol, algo impensável há uma década, se calhar há cinco anos. O “não há milagres” refere-se ao trabalho das federações e clubes, tantas vezes invisível, com poucos meios, para o desenvolvimento das modalidades e formação de bons atletas. Só assim há resultados. Por outro lado, numa aparente contradição que na verdade não é contradição nenhuma, Resende terminou a conversa com um lamento misturado de desabafo, dizendo que gente como João Almeida, João Sousa, Telma Monteiro ou Fernando Pimenta fazia milagres diários. E aí referia-se à falta de cultura desportiva que por cá ainda existe e que se reflete na falta de investimento público e privado nos clubes e nos atletas.

Por falar em Fernando Pimenta, ainda antes de ir recolher mais não sei quantas medalhas aos Europeus de canoagem, o duas vezes medalhado olímpico falou à Tribuna Expresso da frustração que é ver jovens às dezenas a desistirem de pagaiar na transição entre a formação e a entrada na universidade, por não verem na competição um futuro, pela falta de incentivos. Sem investimento, não há dinheiro a cair na conta, ao contrário de um emprego no final dos quatro anos de curso. Por cá, há pouca paciência para formar atletas, obrigados a serem foras-de-série (daí os “milagres” que Resende fala), a darem resultados imediatos para terem algum reconhecimento.

E daí ser tão importante olhar para o que fez Diogo Ribeiro nos Mundiais de juniores de natação, com três medalhas de ouro e um recorde mundial de permeio. Ou Beatriz Fernandes , com três medalhas nos Mundiais júnior de canoagem, uma delas de ouro. Eles são fruto de muito treino, do trabalho das respetivas federações, clubes, da sua própria mentalidade. A federação de natação apostou no treinador brasileiro Alberto Silva, que trabalhou com Cesar Cielo e Thiago Pereira, medalhistas olímpicos, para o ciclo de Paris 2024. Portugal, que durante décadas não conseguiu colocar atletas em posição de lutar por medalhas em grandes competições, ganhou duas nos últimos Europeus absolutos. Tinha duas no total antes disso. Não há milagres, só trabalho bem feito. Da federação de canoagem já conhecemos os anos e anos de bons resultados nas principais provas, com uma ínfima parte do investimento de potências como a Hungria, país semelhante a Portugal em termos demográficos.

Agora, é preciso não os deixar escapar. Diogo Ribeiro tem uma frase fantástica, atirada depois de bater o recorde mundial júnior dos 50 mariposa: “O corpo alcança aquilo em que a mente acredita”. A atitude está lá, agora falta a nossa parte enquanto país. Estar lá na transição para os seniores, que pode ser difícil. Não contar com os foras-de-série, mas sim com atletas formados por estruturas profissionais, que precisam de visão e investimento. Para que resultados destes deixem de parecer milagres.

O que se passou

Com maior ou menor dificuldade, Benfica , Sporting e FC Porto venceram na 5.ª jornada

A seleção nacional feminina bateu a Sérvia e está mais perto do playoff de apuramento para aquela que seria uma presença inédita no Mundial. Terça-feira há jogo decisivo com a Turquia

Do outro lado do Atlântico, Serena Williams despediu-se de Nova Iorque , onde em 1999 se tornou pela primeira vez campeã de um torneio do Grand Slam. Daí até à última dança, foram mais 22 majors





Zona Mista

Vou ser seu amigo. E às vezes seu professor

Erik ten Hag, sobre Cristiano Ronaldo , cuja ida para o banco do Man. United coincidiu com a série de quatro vitórias seguidas da equipa na Premier League, a última delas no domingo frente ao líder Arsenal . Talvez só daqui a alguns meses iremos perceber o que o neerlandês quis mesmo dizer com isto

O que aí vem

Segunda-feira, 5

⚽ I Liga: Boavista - Paços de Ferreira (19h, Sport TV2) e Chaves - Rio Ave (21h15, Sport TV1)

🎾 Começa a última semana do US Open (17h45, Eurosport 1)

Terça-feira, 6

⚽ Aí está o regresso da 🎶 CHAAAAAAAPIONS 🎶 e a primeira equipa portuguesa a entrar em campo é o Benfica, que recebe o Maccabi Haifa (20h, Eleven 1). Paris SG-Juventus (20h, Eleven 2) é o outro jogo do grupo dos encarnados

⚽ A seleção feminina recebe a Turquia e em caso de vitória garante um lugar no playoff de apuramento para o Mundial de 2023 (17h30, 11)

Quarta-feira, 7

⚽ Na Liga dos Campeões, acompanhe o Eintracht Frankfurt - Sporting (17h45, Eleven 1) e o Atlético Madrid - FC Porto (20h, TVI/Eleven 1)

Quinta-feira, 8

⚽ Depois da Champions, é a vez da estreia da Liga Europa, com o SC Braga a jogar em casa do Malmo (17h45, Sport TV1). A Roma de José Mourinho desloca-se a casa do Ludogorets (17h45, Sport TV2) e o Manchester United recebe a Real Sociedad (20h, Sport TV1)

Sexta-feira, 9

⚽ Arranca a jornada 6 da I Liga, com o Vitória - Santa Clara (20h15, Sport TV1)

Sábado, 10

⚽ Na I Liga, jogam os três grandes: Famalicão - Benfica (15h30, Sport TV1), Sporting - Portimonense (18h, Sport TV2) e FC Porto - Chaves (20h30, Sport TV1)

⚽ Arranca o campeonato feminino, com o Atl. Ouriense - Sporting (15h, Sport TV2)

⚽ Dia cheio de bons jogos também na Premier League, com destaque para o Liverpool - Wolverhampton (15h, Eleven 1) e o Man. City - Tottenham (17h30, Eleven 1). Na La Liga, o Real Madrid recebe o Maiorca (20h, Eleven 1)

🏁 Fórmula 1: GP Itália, qualificação (14h, Sport TV4)

🎾 US Open: final feminina (21h30, Eurosport 1)

Domingo, 11

⚽ Campeonato feminino: Benfica - Marítimo (13h, 11)

⚽ I Liga: Paços de Ferreira - Casa Pia (15h30, Sport TV1), Arouca - Boavista (18h, Sport TV2), Marítimo - Gil Vicente (18h, Sport TV1) e Rio Ave - SC Braga (20h30, Sport TV1)

⚽ Na Premier League, o Manchester United joga em casa do Crystal Palace (16h30, Eleven 1). Na La Liga, o Atletico Madrid, de João Félix, joga com o Celta (17h30, Eleven 2)

🏁 Fórmula 1: GP Itália, corrida (14h, Sport TV4)

🚴 Última etapa da Vuelta (17h, Eurosport 1)

🎾 US Open: final masculina (21h30, Eurosport 1)





Hoje deu-nos para isto

Não me sai da cabeça que se há pessoa que a esta hora deveria estar mais chateada com o imbróglio ultrajante que foi o processo instaurado a uma jornalista da Sport TV por ter tido a audácia, imagine-se, de fazer uma pergunta a um treinador de futebol numa flash interview, essa pessoa é Rúben Amorim.

O treinador do Sporting declinou com a graciosidade e elegância que lhe são habituais responder à questão da jornalista Rita Latas sobre Slimani, remetendo para a conferência de imprensa mais esclarecimentos acerca do caso. O que aconteceu. Mas porque no futebol ainda há quem trate jogadores e treinadores com paternalismo bacoco, de quem se considera num patamar de intocabilidade delirante, a pergunta da repórter acabou no relatório do delegado da liga, a suposto pedido do delegado do Sporting. E a FPF foi obrigada a atuar, à luz de uma leitura literal dos regulamentos, nunca até agora feita.

Dias depois, Rúben Amorim disse o óbvio, para mais quando já temos anos no lombo das suas conferências e declarações: podem fazer-lhe todas as perguntas, porque ele está preparado para responder a tudo, mesmo quando a opção é não responder. Não precisa de amas secas, de atitudes de despeito. O futebol fechou-se em si mesmo, achando-se demasiado grande para ser contestado. Nós, jornalistas, já estamos a isso habituados - e este caso terá também de nos fazer refletir sobre os limites a que nos vamos acostumando - mas que alguém, dentro do próprio clube, tome o seu treinador por incapaz de se defender, isso já é nem sequer conhecer o habitat em que trabalha.





