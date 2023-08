Neemias Queta vai continuar na NBA: poste português assina novo contrato com os Sacramento Kings

Neemias Queta vai manter-se na NBA e provavelmente com a oportunidade de jogar mais minutos. O poste português de 24 anos assinou um contrato standard com os Sacramento Kings, equipa que o escolheu no draft da NBA em 2021, na 39.ª posição, tornando-se assim no primeiro e até agora único português a jogar na maior liga do mundo de basquetebol.

Daí para cá, o jogador do Vale da Amoreira estava ligado aos Kings através de um contrato two-way: Queta representava essencialmente a equipa afiliada dos Sacramento Kings na G League, os Stockton Kings, sendo chamado esporadicamente à equipa principal. Na última temporada, Queta fez 43 jogos na fase regular da G League pelos Stockton Kings, com médias de 17,7 pontos e 8,7 ressaltos por jogo. Ficou em segundo lugar na corrida para jogador mais valioso da G League, tendo sido o líder da liga na percentagem de lançamentos concretizados. Esteve na equipa do ano na G League e também na melhor equipa defensiva.

Os Sacramento Kings não revelaram pormenores sobre o novo vínculo de Queta, mas com um contrato standard é de esperar que o português venha a estar presente em mais jogos da equipa da NBA. O basquetebolista falhou boa parte da Summer League, uma espécie de torneio de preparação disputado na pré-época, a contas com uma lesão no pé, o que não arrefeceu a vontade dos Kings em manterem o português no seu plantel. Nas duas primeiras temporadas de ligação aos Kings, o poste fez apenas 20 jogos pela formação de Sacramento, com tempo reduzido de jogo. Os Kings voltaram aos playoffs na época passada, depois de uma longa ausência de 16 temporadas.

Queta terá de lutar por minutos com Domantas Sabonis, o poste titular da época passada, com Alex Len e com Nerlens Noel, nova contratação dos Kings para a próxima época.