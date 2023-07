A estreia de Victor Wembanyama foi só assim-assim: “Honestamente, não sabia muito bem o que estava a fazer em campo”

As primeiras jogadas foram promissoras. Um ressalto defensivo, drible, seguido de assistência com açúcar para um colega. É este o Victor Wembanyama que nos foi prometido quando cá da Europa sopravam palavras prodigiosas sobre o jogador que é a promessa mais avaliada, comentada e aguardada desde um tal de LeBron James.

Mas daí para a frente, só leves laivos de superioridade: a estreia do gigante de 2,22 metros pelos San Antonio Spurs, na Summer League da NBA, foi só assim-assim. Em Las Vegas, o Thomas & Mack Center encheu-se de adeptos que não queriam perder os primeiros minutos de Wembayama como jogador da liga norte-americana de basquetebol, mesmo que estejamos a falar apenas de um torneio de preparação para a época. E apesar do bom arranque, num duelo frente aos Charlotte Hornets, o francês pareceu algo preso, lento, como que ainda a habituar-se a um ritmo de jogo que na Europa não terá encontrado.

Por vezes lento a defender, exagerado nos dribles no ataque, com aparente dificuldade em gerir a rapidez e atleticismo dos adversários, ainda assim viu-se Wemby a impor a sua prodigiosa envergadura junto ao certo e até a mostrar a capacidade de lançamento longo. O lance no 3.º período em que levou com um afundanço de Kai Jones mesmo em cima de si é um bom aviso do que terá de lidar na NBA. Welcome, rookie.

A linha de estatísticas, essa, não ficará para a história de um dos mais aguardados debuts da história recente da NBA: em 27 minutos em campo, nove pontos (com pobres 2 em 13 em lançamentos), oito ressaltos, cinco desarmes de lançamento e três assistências. Parte boa: os Spurs venceram por 76-68. Victor Wembanyama, como habitualmente, mostrou-se tranquilo e pragmático no final, assumindo as dificuldades sentidas e lembrando que a Summer League serve, essencialmente, para aprender. Até à estreia oficial da época, em outubro, há tempo.

“Há muito para fazer até ser capaz de jogar uma época de 82 jogos”, reconheceu o gaulês de 19 anos. “Sempre que saí do campo estava cansado e exausto”, sublinhou ainda, apontando a necessidade de melhorar “na reação às jogadas que estão a ser chamadas pelo base” e “no foco”.

Ainda assim, Wembanyama garante que a estreia, à qual assistiu Gregg Popovich, mítico treinador dos Spurs que há anos que não se dá ao trabalho de viajar para assistir a jogos da Summer League, “foi um momento especial”.

“É mesmo especial vestir esta camisola pela primeira vez, é uma honra. Estou feliz por termos vencido, não há melhor maneira de começar. Honestamente, não sabia muito bem o que estava a fazer em campo, mas tentarei aprender mais para o próximo jogo. O importante é estar preparado para a temporada regular”, disse após a estreia, num jogo em que o número 2 do draft, Brandon Miller, marcou 16 pontos e fez 11 ressaltos pelos Hornets.