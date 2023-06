Para surpresa de cerca de zero pessoas, Victor Wembanyama foi número 1 do draft da NBA. E desabou em lágrimas

Há muito que o draft da NBA deixou de ser uma noite de surpresas: durante meses fazem-se listas de potenciais escolhidos, dos seus lugares na hierarquia, se serão top 5, se vão à 1.ª ou 2.ª ronda. Mas é possível que desde LeBron James em 2003 que nenhuma primeira escolha do draft fosse tão certa. E tão esperada, tão analisada, tão falada.

Que Victor Wembanyama seria número 1 do draft de 2023 era uma certeza, há meses e meses, talvez anos, desde que deu os primeiros passos no basquetebol profissional no Nanterre, clube francês que o formou e assistiu ao crescimento das suas quase extraterrestres capacidade físicas (tem mais de 2,20m) e técnicas: move-se com a fluidez de uma borboleta apesar da altura, usa a sua interminável envergadura para ser um defensor exímio e lança com precisão. De qualquer lado do campo. Uma espécie de andróide criado em laboratório utilizando as melhores características dos melhores jogadores que já passaram pela liga.

E na noite de quinta-feira, em Nova Iorque, para surpresa de absolutamente ninguém, o seu nome foi mesmo o primeiro a sair da sorridente boca de Adam Silver, o comissário da NBA: “Com a primeira escolha no draft de 2023 da NBA, os San Antonio Spurs selecionaram Victor Wembanyama” - e convém colocarmos isto na memória, porque poderá ser um momento tão definidor quanto os drafts de LeBron James, Kobe Bryant ou Michael Jordan.

Apesar de há muito saber que este era o seu destino, Wembanyama, com a irmã e o irmão ao lado, chorou, porque é diferente passar anos e anos a ouvir que algo vai acontecer e esse algo acontecer mesmo.

“Isto é chegar a algo com o qual sonhei toda a minha vida. Ouvir aquelas palavras do Adam Silver, eu sonhei tanto com isto… tenho de chorar”, disse o jogador francês de 19 anos na primeira reação logo após receber o boné, subir ao palco e selar o seu futuro com o já costumeiro ‘passou-bem’ ao comissário da liga.

Sobre a NBA e o que terá pela frente, Wembanyama prometeu “tentar aprender o mais rápido possível”, porque o seu objetivo é ganhar anéis e campeonatos. “É uma liga dura, é muito difícil ganhá-la. Muitos tentaram ganhá-la durante anos, décadas, e não conseguiram”. Nos San Antonio Spurs encontrará um contexto muito favorável: uma equipa habituada a ganhar nas duas últimas décadas, agora em período de reconstrução, com um mítico treinador (Gregg Popovich) mais do que habituado a trabalhar e potenciar o talento internacional que nas últimas anos foi chegando à liga, para agora a dominar, com gente como Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Joel Embiid ou Luka Doncic. Wembanyama junta-se a este grupo.

“Generosidade, legado e impacto”, para lá de vitórias, é o que Victor Wembanyama diz querer deixar na NBA, ele que terá a pressão de seguir os passos de David Robinson e Tim Duncan, as duas últimas primeiras escolhas do draft que foram parar a San Antonio e que ajudaram a construir uma cultura de vitória, com cinco títulos nos últimos 25 anos.

Surpresas chegaram depois

Não será necessariamente uma surpresa, mas foi logo a seguir a Wembanyama que surgiam as principais dúvidas. Durante meses e meses, Scoot Henderson era o favorito para a segunda escolha, dos Charlotte Hornets, mas a equipa de Michael Jordan acabou por optar por Brandon Miller, com Henderson a rumar aos Portland Trail Blazers.

Logo a seguir, história na NBA, com os gémeos Amen e Ausar Thompson a serem escolhidos no lugar 4 e 5, para os Houston Rockets e Detroit Pistons. Gémeos a jogar na NBA não é inédito, mas escolhidos no top 5 nunca tinha acontecido até hoje.