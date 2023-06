A derradeira celebração do monstro Nikola Jokic: os Denver Nuggets são campeões da NBA pela primeira vez

Não pode ser sempre bonito. Às vezes é na marra, no aproveitar os erros alheios, naquele único momento de inspiração quando tudo parece estar a correr mal. Quando o resultado é um campeonato, em menos de nada toda a gente se vai esquecer - até porque um anel não se ganha num só jogo, mas sim em muitos outros duelos entre fase regular e playoffs.

Mas vamos ao que interessa: os Denver Nuggets são campeões da NBA pela primeira vez depois de um jogo 5 das finais com os Miami Heat que ninguém lembrará pela beleza. A equipa do Colorado venceu por 94-89, fechando a série em 4-1 e dando a Nikola Jokic, o sérvio que foi apenas a 41.ª escolha no draft de 2014, o seu primeiro título, depois de ser consecutivamente o melhor jogador da liga em 2021 e 2022 - e talvez também em 2023, mesmo que o MVP tenha ido para Joel Embiid.

Com 28 pontos e 16 ressaltos, Jokic assumiu o desígnio de levar os Nuggets à vitória, mesmo num jogo difícil em que Denver falhou 20 dos 22 triplos tentados, sete dos primeiros 13 lançamentos livres e cometeu 15 turnovers. A perder ao intervalo (51-44), o acordar no 3.º período da equipa da casa seria essencial para evitar levar a série de novo para Miami. Uma última reação de Miami, que chegou a voltar à liderança com 2:45 minutos no relógio, seria travada e foi mesmo na Ball Arena, 1.609 metros acima do nível do mar, que se fez uma até agora inaudita celebração por aquelas paragens, mais habituadas a festejar o Super Bowl do que um título da NBA.

Os Nuggets confirmaram assim um favoritismo que lhes era amplamente dado antes da primeira bola desta final ir ao ar. Com Nikola Jokic, Jamal Murray e um cast secundário importante, com Aaron Gordon e Michael Porter Jr., entre outros, a montanha foi demasiado rochosa para os Miami Heat, equipa experiente e sempre bem treinada por Erik Spoelstra. Travar a capacidade de Jokic de fazer correr o jogo, de colocar aqueles passes impossíveis, era o ás de trunfo e Miami conseguiu fazê-lo a espaços. Apesar da série ter ficado fechada com um concludente 4-1, apenas o jogo 3 terá sido verdadeiramente desequilibrado, numa resposta cabal em Miami por parte dos Nuggets, depois de perderem o jogo 2 em casa.

Para os Miami Heat ainda sonharem com aquela que seria uma das maiores surpresas da história da NBA (nunca um 8.º cabeça de série foi campeão), teriam ainda de ter a sua estrela, Jimmy Butler, em modo máquina. E isso raramente aconteceu: no 4.º período do jogo de segunda-feira, foi Butler quem carregou a equipa às costas numa recuperação que ainda cheirou a vitória, mas também seria ele a fazer o turnover que praticamente selou o triunfo dos Nuggets. Com problemas físicos num joelho e tornozelo, o extremo estava longe de estar a 100% e as suas exibições quase lendárias do início dos playoffs não mais apareceram.

Os secundários que ninguém esperava e o MVP

Com Nikola Jokic e Jamal Murray quase sempre em bom plano - o sérvio foi escolhido como MVP das finais -, a ajuda mais importante para confirmar um título que parecia escrito veio de gente inesperada. Com Michael Porter Jr. muito apagado nas finais, foram os suplentes Bruce Brown e o rookie Christian Braun que, em momentos diferentes da série, trouxeram a energia que, aqui e ali, ia faltando aos titulares.

Com boa parte dos seus elementos principais ainda com menos de 30 anos, os Nuggets continuarão a ser candidatos nos próximos anos, numa Conferência Oeste em que os Golden State Warriors parecem em declínio (Stephen Curry já tem 35 anos e Draymond Green poderá estar de saída) e os LA Lakers confiam no quase quarentão LeBron James para chegar ao título. E talvez o título só tenha aterrado agora em Denver porque nos últimos anos as lesões não deixaram a equipa.

Está aqui, essencialmente, um trabalho de paciência. “Vais de nada para um início. De um início para ser vencedor. De vencedor para candidato. E de candidato para campeões. O último passo depois de ser campeão é ser uma dinastia”, sublinhou Michael Malone, técnico dos Nuggets, piscando o olho a mais idas às finais nos próximos anos, depois de temporadas de preparação para chegar a este momento.

AAron Ontiveroz

Em 2014, talvez a equipa do Colorado não soubesse o diamante que tinha nas mãos quando escolheu Nikola Jokic nas catacumbas do draft, mas deu-lhe tempo para desenvolver o seu jogo, ele que se tornou um bigman ofensivamente impressionante, com uma capacidade de passe raramente vista num rapaz da sua altura. Já Jamal Murray, é trabalho de bastidores: chegou a Denver através de uma escolha de draft que vinda dos Knicks e da troca de Carmelo Anthony para Nova Iorque, em 2011. Aí, os Nuggets desistiram da sua grande estrela da primeira década do século 21. Demorou, mas o tempo deu-lhes razão no negócio.

Murray, que no jogo 5 até esteve bem abaixo do habitual, é outro dos merecedores deste título, no ano em que voltou à competição após um calvário de quase um ano e meio com lesões.

Agora é tempo de festejar, mas talvez sem a sua grande estrela. Nikola Jokic não é o seu craque habitual e logo na conferência de imprensa lamentou que o desfile da equipa pelas ruas de Denver seja apenas na quinta-feira: “Nãooo, preciso de ir para casa”. Para casa, na pequena cidade de Sombor, na Sérvia, onde mantém o seu estábulo e cria os cavalos que tanto gosta quando a sua vida não é assistências impossíveis e cestos de todas as partes do campo. “O trabalho está feito”, ele mesmo o disse.