A noite histórica de Jokic e Murray devolve a liderança da final da NBA aos Nuggets

A NBA só podia acontecer nos Estados Unidos, terra de cinema e de sonhos impossíveis. O desporto da bola laranja continua a inventar capítulos fabulosos para os queixos caírem com vontade. Na última madrugada, os holofotes namoraram mais uma vez o basquetebol brilhante de Nikola Jokic, um romântico que prende a aliança de casamento numa das sapatilhas, e Jamal Murray.

Na noite em que os Denver Nuggets bateram os Miami Heat (109-94) no Jogo 3 e se colocaram na frente da final da NBA, a dupla Jokic-Murray conseguiu o que nunca havia sido feito em qualquer jogo da NBA: somaram os dois triplo-duplos superando os 30 pontos.

Jokic transformou-se mesmo no primeiro jogador a conseguir superar 30 pontos, 20 ressaltos e 10 assistências num jogo da derradeira fase da época, oferecendo à equipa 32 pontos, 21 ressaltos e 10 assistências. Já Jamal assinou 34 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências.

Depois do jogo, o treinador vitorioso esfregava as mãos. “De longe, foi a melhor performance como dupla nos sete anos que levam juntos”, disse Michael Malone, acompanhando os números.

Jokic também era um homem feliz, naturalmente: “Estou só contente por termos ganhado o jogo. Foi um grande jogo para nós porque eles ganharam na nossa arena. Não queríamos ficar em desvantagem.” O europeu, de 28 anos, já havia logrado um recorde tremendo: é o único pivô da história desta modalidade a superar a marca dos 500 pontos e 100 assistências após a fase regular da época.

Do outro lado, Jimmy Butler, que na véspera até lançara umas bolas ao cesto com Neymar, conseguiu 28 pontos, enquanto Bam Adebayo contribuiu com 22 pontos e 17 ressaltos.

O primeiro confronto destas finais, no primeiro dia de junho, pingou para os Nuggets (104-93). Três dias depois, os Heat responderam (111-108) e igualaram a corrida para os anéis. Esta madrugada, como vimos, os de Denver voltaram a ser melhores (109-94), com uma dupla que mais parece pertencer à ficção científica, e colocam-se em boa posição para causar desconfortos ao adversário.

Os Denver Nuggets estão agora a duas vitórias de celebrarem o título da NBA, algo que nunca aconteceu. As próximas duas partidas estão agendadas para as madrugadas de 9 para 10 e de 12 para 13 de junho.