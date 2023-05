Está definida a final da NBA: os Miami Heat vão jogar com os Denver Nuggets

Os Miami Heat ‘recusaram’ segunda-feira tornar-se a primeira equipa a cair nos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) depois de uma vantagem de 3-0, ao vencerem em Boston por 103-84, no Jogo 7, qualificando-se para a final.

Como as 150 equipas anteriores que ganharam os três primeiros embates de uma série, os Heat também seguiram em frente, ainda que por tangenciais 4-3, como Knicks (1951), Nuggets (1994) e Blazers (2003), num embate que dominaram por completo.

Após três vitórias consecutivas, em resposta a três triunfos dos Heat a abrir, os Celtics, a jogar em casa, pareciam favoritos, mas tudo correu mal, a começar por uma entorse feia de Jayson Tatum no primeiro ataque, para jogar em sofrimento até final.

O conjunto da casa ainda liderou por cinco pontos (5-0, 7-2 e 9-4), perante uns Heat que só acertaram dois dos primeiros 11 ‘tiros’ de campo, mas, depois, recompuseram e fecharam o primeiro período já sete à maior (22-15), após um parcial de 18-6.

A formação de Erik Spoelstra ganhou esta vantagem e não mais a perdeu até final do encontro, conseguindo chegar a 18 pontos de avanço ainda na primeira metade (38-21), que os Celtics, entretanto, reduziram para oito (47-39).

Os forasteiros viraram para a segunda parte com 11 pontos de avanço (52-41) e ainda aumentaram para 16 (59-43), surgindo, então, Derrick White, que, em grande plano, fez os Celtics reduzir para sete (66-59, 69-62 e 71-64).

A partida parecia relançada, mas os Heat fecharam o terceiro período com mais 10 pontos (76-66) e arrancaram o quarto em ‘grande’, subindo a vantagem para os 21 (92-71 e 94-73) e depois para os 23 (96-73), para ‘desespero’ do TD Garden.

Jimmy Butler, que recebeu o troféu Larry Bird para melhor jogador da final da Conferência Este, liderou os Heat, com 28 pontos, sete ressaltos e seis assistências, lado a lado com Caleb Martin, autor de 26 pontos, com 11 em 16 nos ‘tiros’ de campo, incluindo quatro em seis nos ‘triplos’, e 10 ressaltos.

“Mantivemo-nos unidos com grupo, sabendo que podíamos vencer o Jogo 7, o que conseguimos”, afirmou Jimmy Butler, explicando o segredo dos Heat para evitarem um quarto desaire seguido.

Bam Adebayo, quase com um ‘triplo duplo’, com 12 pontos, 10 ressaltos e sete assistências, apesar de algo desinspirado ofensivamente, também foi importante, tal como Gabe Vincent (10 pontos) e o suplente Duncan Robinson (10).

Na formação da casa, Tatum foi uma ‘sombra’, visivelmente diminuído fisicamente, ficando-se pelos 14 pontos, mais 11 ressaltos, enquanto Jaylen Brown também não esteve nos seus dias (oito em 23 nos lançamentos de campo), apesar dos 19 pontos, oito ressaltos e cinco assistências.

Derrick White, com 18 pontos, acabou por ser o melhor, num conjunto que ‘abusou’ dos ‘triplos’ - 42 tentados, contra 40 ‘tiros’ de dois pontos) -, com apenas nove concretizados, para ‘pobres’ 21,5%, contra os 50% dos Heat (14 em 28).

A final da NBA arranca na quinta-feira, com os Denver Nuggets, que ‘varreram’ os Los Angeles Lakers (4-0) na final do Oeste, a receberem os Heat.