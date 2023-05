King James esmaga os campeões da NBA e os Lakers estão na final da conferência Oeste

Várias vezes dados como mortos, velhos e sem hipótese, os LA Lakers já estão na final da Conferência Oeste depois de terem eliminado, por 4-2, os mais-do-que-favoritos Golden State Warriors, campeões em título que não só perderam o jogo, como a eliminatória e a possibilidade de revalidar o titulo de uma das mais espetaculares ligas desportivas do mundo.

No jogo que se disputou esta madrugada em Los Angeles, os Lakers ganharam com uma facilidade espantosa por 122-101 e King James foi o grande carrasco da equipa do incrível Stephen Curry. LeBron, que tem 38 anos e quatro títulos conquistados em três equipas diferentes, liderou os californianos com 30 pontos, nove ressaltos e nove assistências. A atitude inatacável contagiou Anthony Davis (talvez o escudeiro do rei) que ganhou 20 ressaltos e fez 17 pontos. O mais ou menos desconhecido Reeves anotou 23 pontos.

No lado dos campeões, só Curry, implacavelmente marcado por Davis, conseguiu estar ao seu nível com 32 pontos.

Os Lakers vão agora defrontar na final da conferência os duros Denver Nuggets de Jokic e Jamal Murray que despacharam os Phoenix Suns de Kevin Durant também por 4-2 e com um corretivo de mais de vinte pontos no último jogo. Os Lakers, mais uma vez, partem como underdogs para a eliminatória, mas quem tem o King ainda com sede de vitórias pode sonhar com algum realismo.

Do outro lado do continente, os ainda mais surpreendentes Miami Heat do elétrico Jimmy Butler III (só entraram nos play-offs mesmo à última) eliminaram os ressuscitados Knicks de Nova Iorque e vão ter de esperar pelo resultado do jogo sete entre os Celtics (vice-campeões) e os Philadelphia 76ers para saber com quem jogam a final da Conferência Leste.

A negra disputa-se no domingo a umas aceitáveis 20h30 (hora de Portugal) e opõe o tenaz Jason Tatum, melhor jogador do último All Star ao sempre divertido James Harden que ainda procura o primeiro título da carreira.