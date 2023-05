Luka Doncic vai pagar os funerais das vítimas do tiroteio na escola básica em Belgrado

A estrela dos Dallas Mavericks, Luka Doncic, vai pagar os funerais das oito crianças e do segurança mortos a tiro numa escola básica de Belgrado, na Sérvia, na quarta-feira. O esloveno vai também assumir as despesas do acompanhamento psicológico às vítimas e aos que foram afetados pela tragédia levada a cabo por um estudante do sétimo ano.

A decisão foi anunciada à ESPN por um porta-voz da Fundação Luka Doncic. Para além das nove vítimas mortais, o autor do ataque no centro da capital da Sérvia deixou feridas outras seis crianças e uma professora. A arma era do pai. O jovem foi detido.

O basquetebolista tem família a residir em Belgrado, nomeadamente uma avó, tia, tio e um primo, conta a ESPN. O pai do atleta, Sasa Doncic, um ex-jogador de basquetebol esloveno, é descendente de sérvios do Kosovo.

“Estou devastado com o tiroteio trágico na escola na Sérvia e com a perda de vidas, incluindo crianças inocentes”, pode ler-se num comunicado de Doncic. “Os meus pensamentos estão com as famílias e com a comunidade afetada por esta tragédia.”

Na ressaca do incidente, os cidadãos de Belgrado têm visitado a zona, interditada pela polícia, onde vão depositando flores e acendendo velas.