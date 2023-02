“Lendário”, “ninguém o vai ultrapassar”, “o melhor de todos os tempos”: a NBA reage ao novo recorde de LeBron James

Na madrugada desta quarta-feira, enquanto muitos em Portugal dormiam e outros resistiam ao sono em nome da sua modalidade favorita, o universo do basquetebol parou num único momento: o lançamento que coroou LeBron James como o melhor marcador da história da NBA.

Desde então, não se fala de outra coisa entre jogadores, antigas lendas ou adeptos da melhor liga de basquetebol do mundo. Por algumas horas, não existem clubes, rivalidades ou intrigas, existe apenas um grupo de pessoas a testemunhar um dos feitos mais brilhantes do basquetebol.

As reações começaram logo na arena do Staples Center, em Los Angeles. A imagem está a correr o mundo: James ainda tinha a bola nas mãos, mas na bancada já todos estavam com os telemóveis apontados para si, prontos para gravar o momento. Será, a par da fotografia de Michael Jordan que ficou conhecida como 'The Last Shot', uma imagem que ficará na história da NBA.

Logo a seguir começaram a surgir as reações nas redes sociais, mas primeiro só interessava ouvir duas pessoas: James, o grande protagonista da noite, e Kareem Abdul-Jabbar, que passou agora para segundo lugar na lista dos jogadores com mais pontos.

"Todas as noites, escrevo 'The Man In The Arena' [o homem na arena], de Theodore Roosevelt, nos meus ténis. Esta noite, senti-me de facto como se estivesse sentado no topo da arena quando aquele lançamento entrou. E o rugido da multidão. Não tenho a certeza se seria capaz de sentir novamente essa sensação, a menos que seja um lançamento vencedor do jogo numa final”, começou por dizer James, logo após a partida.

“Tudo simplesmente parou. Deu-me a oportunidade de aproveitar e olhar em volta, ver a minha família, os adeptos, os meus amigos. Foi muito bom. Posso contar com as minhas mãos quantas vezes chorei em 20 anos, quer de felicidade, quer pela derrota. Aquele momento foi um desses em que me emocionei um pouco. Foram lágrimas de 'não acredito no que se está a passar'”, continuou.

Este recorde era ainda mais antigo que o próprio jogador. Abdul-Jabbar colocou-o na história a 5 de abril de 1984. James só nasceu nove meses mais tarde.

"A carreira do LeBron é uma de alguém que planeou dominar este jogo", disse Jabbar ao canal TNT. "É preciso dar-lhe crédito pela forma como jogou e pela forma como durou e dominou. Ele tem aquela essência indefinível a que chamam liderança".

Adam Silver, comissário da NBA, classificou o recorde como "um dos mais santificados" em todos os desportos. "O seu extraordinário porte atlético, poder e velocidade deixam-me espantado", disse sobre James ao “New York Times”.

LeBron James conseguiu este feito com a camisola dos Los Angeles Lakers vestida, mas existem outras duas equipas que foram tão ou mais importantes na sua carreira e que tornaram tudo isto possível: Cleveland Cavaliers e Miami Heat.

As duas formações parabenizaram o jogador nas redes sociais e os Cavs partilharam também uma mensagem de Kevin Love, amigo e ex-colega de equipa de James.

“O LeBron tem sido o melhor durante o maior período de tempo. O facto de ele ter conseguido fazer o que fez durante 19 anos… acho que ninguém vai conseguir fazer isso de novo. Ninguém vai ultrapassar o Bron em pontos”, disse Love.

A Nike, com quem James trabalha há muitos anos e que estava representada no pavilhão por um dos seus fundadores, Phil Knight, também publicou um tributo ao jogador. Knight entra também para a história desta história: foi a única pessoa que resistiu à tecnologia e observou o lançamento histórico de James em vez de filmá-lo.

Os rivais não faltaram à comemoração. Os Golden State Warriors, que tanto trabalho deram a James na sua segunda passagem por Cleveland, escreveram: “Tivemos algumas batalhas épicas. Assistimos a algumas atuações incríveis. Hoje, testemunhámos história”. Stephen Curry e Draymond Green também parabenizaram um jogador “lendário” e “o melhor de todos os tempos”, como escreveram no Twitter.

Em nome dos Brooklyn Nets foi Kevin Durant que deixou uma mensagem a James: “L, parabéns por te tornares o melhor marcador da história da NBA. É até engraçado dizer isto, vindo de onde vens, o quão duro trabalhaste durante todo este tempo, tem sido uma inspiração desde o primeiro dia. Continua a colocar a fasquia lá em cima”.

Magic Johnson, outro dos nomes grandes da modalidade e uma lenda dos Lakers, esteve na arena para assistir ao jogo. Nas redes sociais escreveu: “Uau, nunca na minha vida pensei que veria dois atletas da NBA marcar mais de 38 mil pontos! Ainda me lembro quando o meu colega de equipa do Showtime, o lendário Kareem Abdul-Jabbar, bateu o recorde”.

“E a contagem continua”, escreveu Chris Paul. “O melhor de todos os tempos”, disse Ja Morant. "Inacreditável", acrescentou Dirk Nowitzki. Ninguém quis deixar passar o momento que torna a grandeza de LeBron James inquestionável e intocável.

Em relação ao recorde? Esse nunca será intocável, ainda que a fasquia se tenham tornado muito difícil para as próximas gerações. De qualquer das formas, James já tem uma sugestão: “Qual de vocês vai tentar bater o meu recorde?”, perguntou aos filhos, Bronny e Bryce James, também eles a dar passos no basquetebol escolar.