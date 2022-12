Insólito na NBA: jogo entre os Orlando Magic e os Detroit Pistons termina com a suspensão de 11 jogadores

“Pode haver algumas suspensões para os Magic, felizmente para os Pistons aconteceu no banco deles, então é difícil dizer quem saiu do banco. Nenhum deles saiu do banco”

Foi assim que o comentador do jogo entre os Orlando Magic e os Detroit Pistons, da passada quinta-feira, analisou o conflito entre os jogadores das duas equipas. E não se enganou. A NBA suspendeu 11 jogadores na sequência do incidente que começou com Moritz Wagner e Killian Hayes. Além dos protagonistas, oito jogadores do plantel dos Magic receberam um jogo de suspensão, tal como Hamidou Diallo, dos Pistons.

Hayes, que atingiu Wagner na parte de trás da cabeça, recebeu uma suspensão de três jogos. Wagner foi banido por dois jogos. Os restantes jogadores de Orlando sancionados foram Cole Anthony, R.J. Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Admiral Schofield, Franz Wagner, Mo Bamba e Wendell Carter Jr., todos com um jogo. Para garantir que os Magic têm jogadores suficientes na próxima partida, o castigo não vai ser aplicado a todos no mesmo jogo.

Anthony, Bamba, Carter, Hampton e Gary Harris vão cumprir as suas suspensões na sexta-feira contra os Washington Wizards. Kevon Harris, Schofield e Franz Wagner serão suspensos no jogo seguinte, a 4 de janeiro, em Oklahoma City.

O problema começou com um empurrão de Wagner, dos Magic, a Hayes, que levou o jogador diretamente para o banco da sua equipa. Hayes levantou-se e agrediu o adversário pelas costas. A confusão instalou-se quando vários jogadores dos Pistons se levantaram e os jogadores dos Magic foram a correr ajudar o colega que, por momentos, ficou perdido no mar azul da equipa de Detroit.

Mas não são apenas jogos que os protagonistas do incidente vão perder. As 11 suspensões resultarão em mais de 500 mil dólares em salários perdidos. Hayes será o que mais irá perder, cerca de 121 mil dólares.

Nem no famoso episódio da história da NBA “Malice at the Palace”, que também envolveu os Pistons, houve um número de suspensões tão grande. Foi em 2004 que Ron Artest – atualmente chamado de Metta Sandiford-Artest – fez uma falta grave sobre Ben Wallace. Os dois jogadores acabaram por se envolver numa discussão que terminou com outros jogadores e equipas técnicas a entrarem em campo. O pior foi mesmo quando os adeptos se envolveram e os jogadores também avançaram para as bancadas.

Nessa altura a NBA suspendeu nove jogadores, mas a verdade é que a gravidade do conflito nem se pode comparar. No caso de Artest, o castigo durou 73 jogos e Stephen Jackson ficou de fora por 30 jogos.

“Do not move from your seats” [não saiam dos vossos lugares] é, aliás, a primeira mensagem que se ouve na arena quando começa o problema entre Wagner e Hayes, talvez um aviso para que não se repetisse a confusão de 2004.