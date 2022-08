Dennis Rodman vai à Rússia para tentar ajudar Brittney Griner

Dennis Rodman, o rebelde da icónica equipa dos Chicago Bulls que jogou com nomes como Michael Jordan ou Scottie Pippen, afirmou ter conseguido permissão para viajar para a Rússia. O objetivo? Ajudar Brittney Griner.

A jogadora da WNBA está presa no país desde fevereiro, quando passou por um aeroporto de Moscovo transportando óleo de canábis, algo que a jogadora justificou como uma falta de atenção no momento de fazer a mala e garantiu ser para uso medicinal. Foi detida. Depois de vários adiamentos e diversas sessões de julgamento, Griner acabou por ser condenada a nove anos de prisão.

A viagem de Rodman passa mesmo por conseguir negociar a libertação da jogadora norte-americana: “Recebi autorização para ir à Rússia para ajudar aquela rapariga", disse Rodman à "NBC News". "Estou a tentar ir esta semana". O ex-jogador da NBA não especificou quem lhe deu autorização para viajar para a Rússia.

Aos 61 anos, Rodman continua ligado à modalidade que praticou, descrevendo-se como um “embaixador do basquetebol”. Mas tem também uma ligação com a Rússia. Em 2014, foi convidado por Vladimir Putin para visitar o país e afirmou que o presidente é uma pessoa “cool”. E a lista de amizades na esfera política continua - a mais badalada é com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, um ávido fã da NBA.

No mesmo ano da sua visita à Rússia, Kenneth Bae, um norte-americano preso na Coreia do Norte, garantiu que os comentários de Rodman tiveram peso na sua libertação. Mesmo que tenham sido do lado contra, dizendo que mereceu o castigo que estava a ter.

"Agradeço a Dennis Rodman por ser um catalisador para a minha libertação", disse Bae à CNN em 2016. "Ele chamou à atenção para a minha situação".

Numa altura em que os Estados Unidos continuam a negociar uma troca de prisioneiros para conseguir que Brittney Griner regresse ao seu país, a esperança está agora também na influência que Dennis Rodman possa ter junto da Rússia e do seu presidente.

Rodman e Griner são ambos autores de carreiras impressionantes no basquetebol. Enquanto jogador, o antigo jogador dos Bulls venceu um total de cinco títulos da NBA. Já Griner é considerada uma das melhores jogadoras da liga norte-americana. Não só já venceu títulos ao serviço das Phoenix Mercury e da seleção dos Estados Unidos, como também foi responsável por muitas das alegrias da equipa que representava na Rússia.