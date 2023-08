Foram precisos 20 penáltis, mas a Austrália está pela primeira vez nas meias-finais do Mundial

A coanfitriã Austrália qualificou-se este sábado de forma dramática para as meias-finais do Mundial feminino de futebol, ao vencer a França por 7-6, no desempate por penáltis, após 120 minutos sem golos, em Brisbane.

No terceiro jogo dos ‘quartos’, Cortnee Vine foi a heroína das ‘Matildas’, ao converter o 20.º pontapé da série, na qual as australianas falharam três tentativas, duas delas para selar antecipadamente as ‘meias’, e as gaulesas quatro.

A Austrália já garantiu, assim, a sua melhor prestação de sempre em Mundiais, depois de três quedas consecutivas nos quartos de final, em 2007, 2011 e 2015, face a Brasil, Suécia e Japão, respetivamente.

Por seu lado, a França, semifinalista em 2011, ‘tomba’ pela terceira vez seguida nos ‘quartos’, repetindo 2015 (derrota face à Alemanha, também no desempate por penáltis) e 2019 (desaire por 2-1 face aos Estados Unidos, em casa).

O encontro foi equilibrado durante os 120 minutos, com períodos de domínio dos dois conjuntos, sendo que nenhum teve a arte para conseguir fazer funcionar o marcador.

No desempate, a gaulesa Selma Bacha falhou logo o primeiro pontapé, defendido por Mackenzie Arnold, mas, ao quarto, Stephanie Catley também proporcionou a defesa a Solene Durand, que tinha entrado aos 120+3 minutos, para os penáltis.

Ao nono pontapé, Arnold desviou para o poste direito o remate de Eve Perisset, que também tinha entrado aos 120+3 minutos para os penáltis, e, depois, assumiu o 10.º, que poderia apurar a Austrália, só que acertou no poste esquerdo.

As três francesas seguintes marcaram, com as australianas a responderem sempre, até que ao 17.º pontapé, Arnold parou Kenza Dali, só que, no seguinte Durand fez o mesmo perante Clare Hunt, a segunda coanfitriã a desperdiçar o apuramento.

A França voltou, no entanto, a falhar na 19.ª tentativa, quando Vicki Becho atirou ao poste direito e, à 20.ª, e ao terceiro ‘match point’, a Austrália conseguiu mesmo o apuramento, com Cortnee Vine a mostrar frieza, para delírio da grande maioria dos 49.461 espectadores que quase lotaram o Suncorp Stadium.

Nas meias-finais, as ‘Matildas’ vão defrontar o vencedor do embate entre Inglaterra e Colômbia, enquanto, na outra, defrontam-se Espanha e Suécia, sendo já certo que o nono Mundial feminino verá nascer um novo campeão, em 20 de agosto.