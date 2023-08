Colômbia estreia-se nos quartos de final do Mundial. França também lá estará

A França está pela quarta vez nos quartos de final do Mundial de futebol feminino, após golear Marrocos (4-0), enquanto a Colômbia bateu a Jamaica (1-0) e fez história, em prova que decorre na Austrália e Nova Zelândia.

Depois de 2011 (quarta classificada), 2015 e 2019, a seleção francesa volta a marcar presença no grupo das melhores oito equipas do mundo, desta com uma exibição convincente frente a Marrocos, uma das surpresas da competição e que agora se despede.

Em Adelaide, Le Sommer assinou um ‘bis’, aos 22 e 70 minutos, e foi a grande figura da partida, já depois de Diani (14) e Dali (19) terem dado vantagem às gaulesas.

Nos ‘quartos’, a França vai agora defrontar a coanfitriã Austrália (afastou a Dinamarca por 2-0), num duelo agendado para 12 de agosto, em Brisbane.

Em Melbourne, aos 33 anos, Catalina Usme entrou para história da futebol feminino da Colômbia, ao marcar o golo (51 minutos) que valeu o apuramento inédito das sul-americanas para os quartos de final de um Campeonato do Mundo.

Pelo caminho ficou a Jamaica, outra das grandes surpresas do Mundial2023, após de forma inesperada ter afastado o Brasil nos oitavos de final.

Também em 12 de agosto, mas em Sydney, a Colômbia vai ter pela frente a Inglaterra, atual campeã europeia.

Os quartos de final arrancam em 11 de agosto, com os duelos Espanha-Países Baixos e Japão-Suécia.