Mundial feminino: Inglaterra sofreu mas está nos quartos de final, Austrália também apurada

A Inglaterra sofreu, mas assegurou esta segunda-feira a passagem aos quartos de final do Mundial 2023 feminino de futebol com um triunfo nas grandes penalidades sobre a Nigéria, enquanto a Austrália também alcançou a qualificação frente à Dinamarca.

Em Brisbane, as inglesas, atuais campeãs europeias, bateram a Nigéria por 4-2 no desempate por penáltis, após o nulo (0-0) ter permanecido no marcador até final do tempo regulamentar e do prolongamento, enquanto, em Sydney, a Austrália resolveu o assunto dentro dos 90 minutos, com um triunfo por 2-0 sobre as escandinavas.

Chloe Kelly marcou a grande penalidade que confirmou o apuramento da Inglaterra, que está pela sexta vez nos ‘quartos’, fase que alcançou sempre que disputou um Campeonato do Mundo, mas a Nigéria assustou e muito as rivais britânicas.

As africanas acabaram por falhar os dois primeiros penáltis e dificultaram logo ali o acesso aos ‘quartos’, algo que só uma vez alcançaram, em 1999.

A Nigéria teve, sobretudo, uma oportunidade de ouro para chegar à vitória durante o prolongamento, já que a Inglaterra atuou com menos unidades, por expulsão de Lauren James, aos 87 minutos, mas as africanas não conseguiram aproveitar a vantagem numérica.

A Inglaterra fica agora à espera do vencedor do duelo entre Colômbia e Jamaica, agendado para terça-feira, para descobrir o adversário da próxima fase.

Com menos dificuldades, e a jogar em casa com 75 mil adeptos nas bancadas, a Austrália seguiu pela quarta vez para os quartos de final e vai tentar pela primeira vez na sua história atingir as meias-finais.

Caitlin Foord, aos 29 minutos, e Raso, aos 70, fizeram os golos das ‘Matildas’ que, tal com a Inglaterra, terão de aguardar por terça-feira para conhecer o próximo rival, a sair do duelo entre França e Marrocos, o último dos oitavos de final.

No alinhamento dos quartos de final já estão definidos os jogos Espanha-Países Baixos e Japão-Suécia.