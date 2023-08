Por um poste se sobrevive, por um poste se enfrenta a realidade: Suécia elimina as bicampeãs dos EUA do Mundial

“Por esta altura, toda a gente se está comportar como se tivéssemos perdido, e não perdemos.” Christen Press pareceu munida de redundância. Na prática, ostentava uma certa razão. A extrema, por estes dias a equipar-se a diário nas suas manhãs para ir à fisioterapia curar um joelho, resumia o sentimento geral de cataclismo que se apoderou do ambiente em torno da seleção dos EUA desde o empate, sem golos, com Portugal, fechado por aquele valente susto do remate ao poste de Ana Capeta, nos descontos, que fez abater o desastre sobre um sucesso.

Qualificadas para os oitavos de final, as jogadoras norte-americanas e o selecionador foram criticados por tudo e por nada: era a vontade, o querer; o treinador a insistir num plano que não resulta; a Alex Morgan, Megan Rapinoe e Lindsey Horan a serem criticadas pela criticável Carli Lloyd, companheira delas até há bem pouco tempo, que lhes caiu em cima com o seu desmiolado Carmo e Trindade por sorrirem, estarem bem-dispostas e tirarem fotografias com adeptos no estádio, no final do jogo. Outra ex-companhia recente destas jogadoras, Tobin Heath, teve a sensatez que lhe faltou.

Também a recuperar-se de uma lesão, a bicampeã mundial que, neste Mundial, está a debitar faladura e a discutir o Mundial com Christen Press no podcast ‘The Re-Cap Show’, usou um bolo como alegoria para explicar as falências de uma seleção outrora atropeladora de adversárias que nem um rolo da massa. “Num bolo, terás uns 50 ingredientes, mas numa equipa tens 11. Nem todas poderão ser a farinha e não podes ter 10 farinhas e 10 açúcares num bolo. É a questão da harmonia. E onde ficas de mãos atadas na seleção dos EUA é que tens 50 açúcares por onde escolher”, disse a avançada. Ambas estariam previsivelmente no Mundial, e ambas têm a sua razão.

Contra a Suécia, talvez a adversária de maior-valia que enfrentam neste torneio, é um facto que as norte-americanas melhoram bastante. Doidas na pressão, chateiam as adversárias a campo inteiro, mordem-lhes os calcanhares nas receções, puxam o jogo para um território onde durante décadas iam buscar o ouro - o físico e a sua suposta superioridade. Confiando nas diferenças que este Mundial vem provar que já não existem como dantes, esbarraram numa partida de duelos, ressaltos, segundas bolas e choques a meio-campo frente às suecas, senhoras da sua estampa e a baterem o pé por cada metro quadrado de relva.

Na primeira parte, as nórdicas lideradas por Magda Ericsson na defesa e as investidas de Fridolina Rolfö e Kosovare Asllani lá na frente, só ameaçam num canto batido matreiramente direto desta última, a capitã, sofrendo o resto do tempo com a pressão dos EUA que origina dois remates perigosos de Trinity Rodman, ambos com íman nas mãos da guarda-redes Musovic. Mas vêm ambos da força, não do engenho: foram dois passes mal feitos da Suécia em momentos de pressão norte-americana. Só na segunda parte se vê algum critério em posse de bola, com tabelas dentro do bloco sueco e critério a procurar gente entre linhas em vez de simplesmente carregar com a projeção das laterais para junto das extremas.

1 / 3 WILLIAM WEST/Getty 2 / 3 Brad Smith/USSF 3 / 3 Robert Cianflone/Getty

Na segunda, tão pouco, embora a força da insistência em vez da insistirem noutras soluções levasse as jogadas das norte-americanas até mais perto da área, permitindo que os cruzamentos a que tanto recorrem fossem batidos a menos metros da baliza. No melhor deles, Lynn Williams cruzou para Lindsey Horan, à meia-volta, rematar de primeira e arrancar de Musovic a parada do jogo - até inventar a próxima, quase nos 90’, quando se lançou à relva para negar espetacularmente uma cabeçada da discreta Alex Morgan.

Apesar das faíscas luminosas deste par de defesas, os EUA foram sendo muita parra com pouca uva para ser pisada, caindo na tentação de um jogo de esticões que antes lhes valia golos e a eventual rendição das adversárias. Frente às resistentes suecas, remetidas a aguentarem a ofensiva durante a maior parte do tempo, de nada lhes valeu em golos, recebendo até um susto quando Sofia Jakobsson, a ‘10’ da Suécia, por fim entrou em campo e bailou para rematar de pé esquerdo a maior ameaça das escandinavas. O bolo das americanas era mais consistente e crescera com fermento para este jogo, mas ainda era sensaborão.

Haveria um prolongamento que mais não foi do que um prolongar das tendências do jogo. Os EUA a forçarem, a insistirem, a repetirem o já visto, a estafarem-se na pressão e contra-pressão e gerarem oportunidades para Alex Morgan, Lynn Williams e Sophia Smith. A Suécia a defender-se com Musovic insuperável na baliza e com cada vez menos capacidade para responder no outro lado do campo, a não ser com despejos de bola para a área em qualquer falta a favor. A meia-hora bónus teve o critério de Megan Rapinoe, cadente nos seus 38 anos, mas valiosa no pé que tem para as bolas paradas. Até ela sucumbiu ao frenesim do cruzamento.

1 / 4 Alex Pantling - FIFA 2 / 4 Carmen Mandato/USSF 3 / 4 Alex Pantling - FIFA 4 / 4 Alex Pantling - FIFA

Os penáltis pareceram uma inevitabilidade, por muito que as norte-americanas abraçadoras da sorte contra Portugal pudessem, de certa forma, ter nesta partida algum queixume contra ela. Não converter várias oportunidades de golo jamais terá a fortuna como única credora e, dos remates parados a 11 metros da baliza, os EUA para lá iam com uma parede presente na cabeça. Se Zecira Musovic tudo parara durante duas horas, seria agora ultrapassável?

Foi-o, porque a guarda-redes sueca não alcançou qualquer bola rematada pelas norte-americanas. A história, contudo, dispensou que tocasse em alguma, e foi assim: Andi Sullivan marcou, Fridolina Rolfö marcou, Lindsey Horan marcou, Elin Rubensson também, Kristie Mewis idem e Nathalie Björn atirou por cima, mas Megan Rapinoe imitou-a; depois, Sophia Smith quis meter a bola no ângulo, mas não acertou na baliza, Hanna Bennison marcaria e Rebecka Blomqvist falharia (ou Alyssa Naeher foi buscar a bola) e a mesma guardiã superou logo a seguir a congénere, para Kelley O’Hara rematar ao poste direito, trazendo o simbolismo à nossa baila, a portuguesa, porque a presença de um ferro nos últimos suspiros proporcionou a Lina Hurtig o penálti que foi alcançado pelas mãos de Alyssa Naeher, sem que ela defendesse exatamente a bola - ressaltou para cima e para trás, e quando a norte-americana a tocou de novo já ela ultrapassara a linha.

Por uma unha, um fio de cabelo, um grão de sal fino, foi essa a diferença entre rir e chorar daquela bola.

O rebentamento da festa teve que esperar pelo relógio da árbitra Stephannie Frappart, que demorou uns segundos a confirmar que a bola entrou por inteiro na baliza, retardando o êxtase das suecas e aumentando-o com essa impasse. O poste que valera às americanas uma desgraça há dias, contra Portugal, voltou em forma de outro poste para lhes servir um coche de ingrato perante o jogo que fizeram e confrontá-las, finalmente, com as carências que trouxeram para este Mundial e fazê-las examinar que ingredientes culpar, se a farinha, o açúcar, o fermento ou o pasteleiro encarregue de atinar toda a mistura.

No meio da farra das jogadoras suecas, Megan Rapinoe chorou enquanto sorriu, a elevação na despedida de uma craque que fez equivaler o seu legado fora do campo às proezas que logrou lá dentro; as lágrimas tocaram a cara de Alex Morgan, outra histórico que o desfecho de ciclo levará, agora que elas ficam dispostas na constatação de uma seleção que tinha o futebol feminino na barriga, recostou-se no sofá, distraiu-se com o tempo e foi apanhada na sua estagnação. Oito anos depois, haverá, finalmente, campeãs mundiais de outra nacionalidade. Para os EUA, será o momento de se confrontarem com elas próprias.