De passe em passe, cheias de rigor, lá vão as japonesas embaladas no Mundial

Atiremos-lhe os estereótipos todos para cima, já sabemos que em matéria de bola, Mundiais e o que se vê pela TV, o Japão é feito de respeitosos adeptos e futebolistas que limpam, com afinco, as bancadas e os balneários após qualquer jogo, deixando-os a brilhar; que como ainda há bocado, neste sábado, se ouviu no comentário televisivo, são “muito concentradas” no jogo; ou que primam pelo futebol de toque e passe curto, de bola no pé, por serem um povo morfologicamente de baixa estatura. Dispensemos a parte da aferição, na prática, destes três exemplos, para nos cingirmos a um trio de factos.

O primeiro diz que a seleção feminina do Japão é, há muito, uma crónica candidata a esticar a sua aventura em qualquer Campeonato do Mundo, ao contrário do que a errada transladação de noções vindas dos conterrâneos masculinos possa sugerir. As hábeis japoneses, futebolistas de fina técnica, alcançaram os quartos de final em três das últimas quatro edições, pontuadas pela conquista do caneco em 2011 e a derrota só na final, em 2015, perante os EUA da super Carli Lloyd (hat-trick e golo do meio-campo na partida da decisão). E participaram em todos os nove Mundiais já realizados.

O segundo facto tem o Japão, ao fim de quatro jogos, como a seleção em melhor forma no torneio - e isso nem parece ser discutível. Este sábado, calhou-lhes uma Noruega apetrechada de gente espalhada por grandes clubes europeus, mesmo que juntas tenham dado um parco coletivo neste Mundial, e as japonesas trataram de demonstrar, uma vez mais, a superioridade no trato da bola que têm evidenciado. Ganharam por 3-1, já estão nos quartos de final e a notícia flagrante do jogo foi terem sofrido o primeiro golo na prova. A de rodapé, porque está a virar comum relatar este acontecimento, foi mais um golo marcado por Hinata Miyazawa, o quinto da craque do Mynavi Sendai que não deverá tardar muito mais a ir jogar para fora do Japão.

Lars Baron/Getty

E o terceiro é que não haverá, neste momento, seleção mais unânime em ser considerada como a principal candidata a chegar à final. Neste Mundial que nos tem ensinado como as diferenças entre seleções, em teoria, com mundos entre elas, estão a encurtar-se, provocando as eliminações de Brasil, Alemanha e Canadá na fase de grupos, o Japão tem mostrado em campo uma certeza e confiança abismais: tanto é mandão na posse de bola, circulando-a com objetivo para desmontar adversárias frente à Noruega, como abdica sem problemas de a ter, como diante da Espanha (4-0), limando a paciência para aguardar por recuperações e partir em contra-ataques vertiginosos. Não parece haver seleção que seja mais equipa do que as japonesas.

Apoiada nos pés esguios e com cola de médias como Yui Hasegawa, do Manchester City, ou Fuka Nagano, do Liverpool, que ditam a rede de passes do Japão até dar soltura às atacantes que se unem na facilidade em fazerem qualquer ação resultar em remate à baliza (e peque projeto de craque, Maika Hamano, a quem se desenha um futuro risonho e que já pertence ao Chelsea, ainda nem jogou). As japonesas estão mais do que embaladas neste Mundial, cuidado.