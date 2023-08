Lágrimas, sorrisos e abraços: a festa das jogadoras de Marrocos no inédito apuramento para os ‘oitavos’ do Mundial

Chegaram, viram e passaram. A Seleção marroquina de futebol atingiu, logo no seu mundial de estreia, os oitavos de final do Campeonato do Mundo de futebol feminino, que se disputa na Nova Zelândia. A reação das atletas foi bastante efusiva e emocionada, ora confira.

Marrocos venceu a Colômbia por 1-0 no terceiro e último encontro do grupo H e cumpriu assim a sua missão. No entanto, isso não era suficiente para as africanas passarem aos “oitavos”, já que estavam dependentes do resultado do Alemanha-Coreia do Sul.

Já as alemãs só precisavam de vencer para seguirem em frente, mas não foi isso que aconteceu.

As germânicas, que já venceram o Mundial por duas ocasiões (2003 e 2007), não foram além de um empate a uma bola diante da seleção asiática e caíram assim precocemente na prova.

1 / 3 Alex Grimm - FIFA 2 / 3 Paul Kane/Getty 3 / 3 Alex Grimm - FIFA

Jogos começaram à mesma hora, mas terminaram com intervalo de tempo

As duas partidas do grupo H começaram à mesma hora, mas terminaram com um intervalo de 20 minutos. Um período de tempo que foi de puro sofrimento para as marroquinas, que se concentraram no relvado do HBF Park “agarradas” aos telemóveis à espera do apito final da outra partida.

Terminado o jogo e confirmado o empate, o conjunto de Marrocos não poupou nos festejos. Entre pulos, sorrisos, abraços e lágrimas de comoção, as atletas festejaram um feito histórico: a passagem à fase a eliminar na primeira participação no Mundial.

A reação das atletas: