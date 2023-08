Era uma vez um rei, Mohammed VI, que começou o projeto do conto de fadas de Marrocos que teima em não terminar no Mundial

Se a Jamaica chegou aos oitavos de final com o apoio de uma fada madrinha, a seleção de Marrocos tem vivido um autêntico conto de fadas sob o manto do Rei Mohammed VI, que desde 2009 tem investido no desporto, masculino e feminino.

Mas comecemos pelo episódio mais recente, antes de irmos ao resumo dos capítulos anteriores.

A seleção feminina de Marrocos venceu a Colômbia no último jogo do grupo H, com um golo solitário, apontado ao minuto 45'+5 e que teve uns segundos de suspense, quando Ghizlane Chebbak, a capitã da equipa, não bateu a guarda-redes colombiana na cobrança de um penálti. Foi preciso Anissa Lahmari empurrar logo de seguida a bola para dentro da baliza, para a respiração voltar a fluir.

A segunda parte prosseguiu sem grandes sobressaltos, mas, assim que o soou o apito final, as câmaras viraram-se de imediato para as marroquinas, que se agarraram aos telemóveis, coladas umas às outras. O objetivo não era imitar Marcelo Rebelo de Sousa e registar o momento com uma selfie, mas saber o que se passava no outro encontro do grupo, que começou à mesma hora e que opunha a Alemanha à Coreia do Sul.

Ao fim de 20 minutos de suspense e muito sofrimento, as leoas do Atlas viveram o maior êxtase do seu conto de fadas, até agora, ao confirmar a passagem aos ‘oitavos’ de uma competição onde, note-se, são debutantes. Aliás, esta é a primeira vez que uma nação árabe disputa um Mundial feminino.

As alemãs, campeãs do mundo em 2003 e 2007, empataram a um golo com a equipa sul-coreana, que já tinha perdido os dois primeiros jogos, e estenderam assim o tapete dos à Colômbia e a Marrocos.

Voltando ao início deste capítulo, que é como quem diz, deste Mundial, ele começou para a equipa marroquina com uma derrota precisamente frente à Alemanha, por 6-0, ameaçando um desenlace pesado para esta história. A seguir veio a vitória sobre a Coreia do Sul, por 1-0, num episódio que ficou marcado por três momentos-chave: Nouhaila Benzina foi a primeira atleta a entrar em campo, num Campeonato do Mundo, com um hijab; Marrocos marcou o primeiro golo num Mundial de Futebol Feminino e a obteve primeira vitória na competição. O episódio seguinte, aquele que atrás descrevemos, culminou com o direito a enfrentar a França, na próxima terça-feira. Marrocos foi a única das oito seleções estreantes a apurar-se para a fase a eliminar.

Alex Pantling - FIFA

Sem sabermos ainda quais são as cenas dos próximos capítulos, vamos então voltar ao início deste conto de fadas, que começa assim:

Era uma vez um rei, Mohammed VI, que em 2009 resolveu construir uma Academia de Futebol, em Salé, com o seu nome; ajudado por Fouzi Lekjaa, chefe da federação marroquina de futebol, que delineou uma estratégia para melhorar o desempenho de todas as equipas nacionais, em torneios internacionais, o rei voltou a investir, dez anos depois, num complexo desportivo ainda maior, agora na capital Rabat.

O rei, rezam as crónicas, terá convidado tanto rapazes como raparigas a desfrutar das suas instalações; mas, como em muitos outros países o futebol feminino demorou mais tempo a dar os seus frutos. A tradição cultural que levava os pais a recusar que as suas filhas jogassem com os rapazes e a proibição do uso do véu (hijab) em campo, por parte da FIFA até 2014, não ajudavam em nada ao desenvolvimento do futebol feminino marroquino.

Há três anos iniciou-se um novo capítulo, quando a federação marroquina chegou a um acordo com a liga nacional feminina para a profissionalização das mulheres, além de terem sido criados campeonatos regionais e um campeonato nacional sub-17, com vista a encontrar talentos no país. Paralelamente, começou também a procura por boas jogadoras nascidas fora de Marrocos, mas que pudessem representar a seleção.

É o caso de Anissa Lahmari, de 26 anos, autora do golo frente à Colômbia, filha de mãe marroquina e de pai argelino, que chegou a ser internacional jovem pelo país onde nasceu, a França e fez um jogo particular, pela Argélia, no início deste ano. Em junho, quando foi incluída na pré-convocatória para um estágio de Marrocos, Lahmari resolveu aceitar e, por esta altura, não deve estar arrependida.

2022 o ano da viragem

Em 2022, houve outros dois episódios fundamentais para curso deste conto de fadas.

Marrocos, que não jogava uma Taça das Nações Africanas feminina desde 2000, foi o país anfitrião dessa competição, que serviu de qualificação para este Mundial da Oceânia. Os quatro países semifinalistas seriam automaticamente qualificados e, voilá, Marrocos foi um deles.

E aqui temos de falar de um ‘príncipe’, de seu nome Reynald Pedros, que foi contratado pela Federação Real Marroquina. Depois de conquistar duas Ligas dos Campeões com o Lyon (2019 e 2020) e de ser coroado o melhor treinador do futebol feminino, pela FIFA, Pedros assumiu a seleção marroquina, em novembro de 2020.

Quando, em dezembro de 2022, no Catar, Marrocos fez história ao tornar-se na primeira seleção árabe e africana a chegar às meias-finais de um Mundial masculino, já o país estava rendido aos encantos do futebol, jogado por mulheres e homens, incluindo o rei que fez um elogio público.

O próximo episódio deste conto de fadas da seleção marroquina de futebol feminino, começa com o embate frente à França e, acabe como acabar, as leoas do Atlas já escreveram páginas que jamais serão esquecidas, como provam as inúmeras mensagens de felicitações e admiração que inundaram as redes sociais.