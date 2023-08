Ajudadas mais por um crowdfunding e pela família Marley, do que pela própria federação, eis a Jamaica, uma das surpresas do Mundial

Sabemos que a beleza do futebol está no golo, mas o empate a zero que a seleção da Jamaica impôs ao Brasil é, provavelmente, a “vitória” mais bonita deste Campeonato do Mundo que decorre na Nova Zelândia e Austrália, pelo tanto que significa para as “Reggae Girlz”, como para o todo futebol feminino. Falamos de uma seleção que para chegar a este Mundial teve de recorrer ao crowdfunding e contar com o apoio de uma “fada madrinha” que com elas mobilizou a Jamaica e não só, após terem ultrapassado inúmeros obstáculos.

Não são as únicas, é verdade. Portugal esteve perto de protagonizar o primeiro grande escândalo deste Mundial se tivesse marcado contra os EUA, as bicampeãs mundiais; e a África do Sul também escreveu uma página da História, ao garantir o apuramento para os oitavos de final do Mundial Feminino, impondo uma derrota à Itália, por 3-2. Além de muitas outras surpresas, como a passagem aos ‘oitavos’ da Austrália e da Nigéria, que deixaram pelo caminho as campeãs olímpicas do Canadá e a República da Irlanda; e de Marrocos, que passou à frente da Alemanha. Ou ainda a goleada por 4-0 que o Japão impôs à Espanha.

Mas vamos falar das “Reggae Girlz”, como são chamadas as jogadoras da Jamaica.

O primeiro encontro internacional da sua história aconteceu em 1991, onde perderam por 1-0 com o Haiti. Em 2008, a Federação de Futebol da Jamaica (FFJ) resolveu encerrar todas as atividades da seleção feminina, alegando falta de dinheiro e de patrocínios. Na altura, figuravam na 128.ª posição no ranking da FIFA. Seis anos depois, em 2014, Cedella Marley estava em casa quando o filho, Skip, passou-lhe para a mão um panfleto do seu treinador de futebol, em que pedia aos pais algum apoio monetário para que o programa do futebol feminino da Jamaica voltasse a funcionar.

Marley: A fada madrinha

Qual fada madrinha espicaçada pelo sentido de dever de ajuda, e uma nostalgia interior de que falaremos já a seguir, Cedella foi procurar saber o que se passava. A imposição de fazer alguma coisa para ajudar não veio só da sua condição de ser mulher, o futebol está-lhe também na massa do sangue, não fosse ela filha de Bob Marley, o cantor mais famoso da Jamaica, que sempre lhe disse que se não fosse músico, gostaria de ter sido jogador de futebol.

“O meu pai jogava todos os dias. Mesmo nas turnés, ele arranjava maneira de encontrar um campo e fazer uma equipa para jogar. Eu cresci a vê-lo jogar, e aos meus irmãos, Ziggy e Steve. E era algo que eu adorava. Adoro chutar uma bola e era muito competitiva quando os meus irmãos desafiavam-me”, contou Cedella Marley à “CNN”.

Após contactar a federação e jogadoras, percebeu que as necessidades eram muitas - para viagens, alimentação, alojamento, campos de treino -, e que todas as áreas relacionadas com a seleção feminina precisavam de financiamento. Cedella sacou da sua varinha mágica a determinação e criatividade, e de lá para cá tornou-se na embaixadora das “Reggae Girls”.

Começou por usar o seu talento para a música, reuniu os irmãos Damien e Steve e gravou “Strike Hard”. Também tornou a própria Fundação Bob Marley como patrocinadora principal da seleção feminina e criou a iniciativa ‘Football is Freedom’, para apoiar o desenvolvimento e a expansão do futebol feminino em todos os níveis. Estes primeiros passos garantiram cerca de 300 mil dólares (273 mil euros) para que a equipa principal feminina voltasse a entrar em campo, mas dois anos depois, em 2016, a seleção foi novamente dissolvida pela federação.

Sem nunca baixar os braços, Cedella e as jogadoras lançaram-se em várias campanhas para solicitar apoios e os esforços foram recompensados quando, em 2019, a Jamaica tornou-se no primeiro país das Caraíbas a garantir presença num Mundial feminino. Apesar de ter perdido todos os seus jogos, a semente estava lá. “As pessoas diziam não [às mulheres], e não era por nenhuma razão”, disse Cedella, Embaixadora Global do programa de Futebol Feminino da Jamaica, à “ESPN”, em 2019. “Quanto mais eu me envolvia, mais irritada eu ficava.”

Uma fada madrinha parece nunca ter o trabalho concluído e, após o Mundial 2019, a seleção feminina não recebeu qualquer dinheiro de participação da federação jamaicana. As jogadoras uniram-se e iniciaram uma campanha nas redes sociais chamada “No Pay, No Play”. Mas o bichinho do futebol é mais forte, assim como o espírito de união da equipa, e sempre com o incansável apoio de Cedella Marley, a seleção seguiu o seu caminho de pedras.

A federação manteve a seleção feminina sob pressão da FIFA, mas, na verdade, reduziu o orçamento e, aparentemente, nunca se preocupou em organizar jogos de preparação, estágios ou preparou sequer as deslocações para este Mundial. Aliás, no início deste ano o alarme voltou a soar, quando o próprio presidente da FFJ, Michael Ricketts, afirmou que a federação tinha dificuldades em financiar a campanha das “Reggae Girlz”, tendo apelado inclusive ao governo jamaicano para que disponibilizasse mais verbas.

NurPhoto

Crowdfundig para chegar ao Mundial

Apercebendo-se que o dinheiro da Fundação Bob Marley e os parcos esforços da FFJ não chegavam para levar a seleção ao Mundial, a mãe da jogadora Havana Solaun resolveu criar um crowdfunding que já angariou cerca de 50 mil euros e que, curiosamente, continua ativo. A Fundação “Reggae Girlz”, entretanto criada para ajudar desenvolver o futebol feminino na Jamaica, também lançou um peditório online para juntar os 325 mil euros para pagar as despesas de participação. Já angariaram 200 mil.

Em junho, as “Reggae Girlz” publicaram uma carta aberta na qual descrevem, em pormenor, como a equipa perdeu jogos amigáveis devido a uma “desorganização extrema” e sublinham a sua “grande deceção” com o apoio “insuficiente” da JFF, apelando a uma “mudança imediata e sistemática”. A JFF publicou uma resposta, que afirma ter ouvido as preocupações das “Reggae Girlz” e está a “levá-las a sério”. “Reconhecemos que as coisas não foram feitas de forma perfeita e estamos a trabalhar assiduamente para as resolver.”

Foi sob este véu de dificuldades que a seleção da Jamaica - hoje com várias jogadoras nascidas nos Estados Unidos e Inglaterra, que não faziam parte da equipa que fez uma participação histórica em França - chegou a este Mundial, após um estágio de preparação em Amesterdão. Aliás, 13 das 23 jogadoras da Jamaica fizeram a sua primeira participação neste Campeonato do Mundo.

“Estas jovens mulheres foram testadas fora do campo de uma forma que [felizmente] poucas equipas neste Campeonato do Mundo tiveram”, disse Cedella, à “ESPN”. “Em momentos importantes, elas tiveram de unir-se contra vários adversários e, quando o fizeram, triunfaram. A sua força está na capacidade de bloquear o barulho e de se manterem unidas.”

Resta saber se após deixarmos de ouvir a sua música neste torneio, a seleção da vai poder continuar a cantar quando chegar à Jamaica ou se, mais uma vez, não vai ter de continuar a ‘suplicar’ apoios à federação e continuar a contar com o apoio de uma ou de várias fadas madrinha.

As “Reggae Girlz” iniciaram este Mundial com um empate a zero frente à França, venceram a seguir o Panamá por 1-0, e voltaram a empatar a zero com o Brasil. O Brasil da Marta, a craque brasileira de 37 anos, seis vezes Bola de Ouro, que marcou presença em seis Mundiais e que assim se despede dos grandes palcos do futebol.

Quando, a 8 de agosto, entrarem em campo para defrontar a Colômbia nos oitavos de final, elas sabem que aquele jogo é apenas mais uma pedra num longo caminho recheado de injustiças, dificuldades e sacrifícios, mas também de querer, esperança e solidariedade.