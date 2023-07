Sophie Haug, a “ponta-de-lança pura” que em três toques destruiu o sonho (mas não a ruidosa festa) das Filipinas

Nenhuma outra das titulares da Noruega tocou menos vezes na bola no duelo contra as Filipinas do que as 32 ocasiões de Sophie Haug. Mas esses escassos momentos serviram para que a avançada rematasse mais do que qualquer outra mulher em campo (oito tiros), marcasse três vezes — juntando-se a Ary Borges, Amanda Ilested e Alexandra Popp no topo das artilheiras do Mundial —, acertasse uma vez no poste e visse uma defesa impedir-lhe mais um festejo, após finalização de calcanhar, devido a um corte em cima da linha.

A exibição da dianteira da Roma, de 24 anos, evidenciou no campo o que, na zona mista, ela confessou à Tribuna Expresso. “Sou uma ponta-de-lança pura. Gosto de estar no sítio certo e resolver através do remate”, diz a nórdica, a mais sorridente daquele corredor.

Primeiro foi um toque acrobático, um golpe quase de karaté para o 1-0, logo aos 6'; depois, dois cabeceamentos, que define como a sua “especialidade” um para o 2-0 aos 17' e outro para o 6-0 final, nos descontos. Três momentos bastaram para a tornar no destaque da noite do Eden Park, perante os olhares de 34.000 pessoas, a maior parte delas desejosas de ver outro desfecho.

As Filipinas estrearam-se num Mundial numa missão para desenvolver o futebol numa terra de boxe e basquetebol. Só com uma jogadora nascida em solo filipino entre as 23 convocadas, o onze contra a Noruega repetiu o padrão habitual: oito futebolistas nascidas nos EUA, uma no Canadá, uma na Noruega, oura na Austrália.

Jan Kruger - FIFA/Getty

O histórico triunfo, por 1-0, na segunda ronda contra a Nova Zelândia, abriu esperanças de apuramento para as Filipinas. A expetativa multiplicou: se só quatro jornalistas do país cobriram o primeiro encontro, contra a Suíça, agora já havia cerca de 15; Alen Stajcic, o australiano que é o selecionador nacional, foi elevado a herói. E o apoio nas bancadas é do mais ruidoso que se vê no Mundial.

Há 100.000 filipinos a viverem na Nova Zelândia e muitos deles foram a Eden Park. Além do já conhecido fã disfarçado de Pacquiao, a quem são pedidas fotografias e que gera histeria quando surge nos ecrãs gigantes do estádio, o apoio é ruidoso, apaixonado, incondicional. Qualquer carrinho ou defesa fácil da guarda-redes é ovacionado. À medida que os golos noruegueses se iam sucedendo, resultado normal para a diferença de nível entre um conjunto de jogadoras que, na maioria, não são profissionais e outro com representantes nos principais emblemas da Europa, os gritos não diminuíam, o desejo pelo festejo de um golo de consolação não desaparecia.

Cedo a Noruega resolveu a questão da passagem, juntando-se à Suíça, que conservou o nulo frente à Nova Zelândia para seguir em frente no primeiro lugar. A equipa da casa conseguiu uma épica vitória contra as nórdicas no encontro inaugural e um honroso empate contra as helvéticas, mas o desaire contra as Filipinas foi fatal.

Antes do apito inicial, havia filipinos que garantiam que este desafio era “o mais importante momento desportivo do país nos últimos anos, com exceção dos combates de Pacquiao”. Cedo se percebeu que a caminhada no Mundial terminaria — estava 3-0 aos 31' —, mas isso não desmoralizou adeptos para quem isto foi um momento de exaltação de orgulho pátrio.

Jan Kruger - FIFA/Getty

Do lado norueguês, a noite era para fazer uma prova de força. “Preparámo-nos bem para o Mundial, mas não vínhamos demonstrando o nosso nível. Queríamos demonstrar o nosso valor hoje”, diz-nos Haug, a melhor em campo.

Depois da derrota (1-0) contra a Nova Zelândia, a abrir, o nulo contra a Suíça reforçou os problemas da Noruega. Além da falta de golos e do pobre funcionamento coletivo, as duas maiores estrelas das nórdicas estavam, por uma razão ou por outra, com problemas.

Ada Hegerberg, primeira vencedora de sempre da Bola de Ouro feminina, lesionou-se antes do confronto contra as helvéticas e não voltou a pisar o relvado. Caroline Graham Hansen, estrela do Barcelona, foi deixada no banco e, após o jogo, deixou declarações que incendiaram o ambiente, afirmando estar “de mãos atadas” e sentir que foi “pisada durante todo o ano” na seleção.

Mas os golos são a melhor maneira de melhorar o clima. E Sophie Haug encarregou-se de os trazer. Um, dois, três, tendo agora sete em oito internacionalizações.

Questionada pela Tribuna Expresso sobre o peso de substituir Hegerberg, uma das estrelas maiores do futebol, Haug sorri e foge à pergunta como quem escapa da marcação, dizendo que está “feliz por contribuir com golos” e “orgulhosa” pela exibição que fez.

Hannah Peters - FIFA/Getty

Além da mestre em ter muito impacto com poucos toques, a noite foi de Caroline Graham Hansen. De regresso à titularidade, a craque do Barcelona jogou como que possuída, pedindo a bola, assumindo responsabilidades, indo para cima das adversárias uma e outra vez.

Hansen parece levitar sobre o relvado enquanto dribla. Joga a um ritmo diferente das demais, como se os seus pés fossem um áudio do WhatsApp que se coloca em velocidade acelerada.

O público filipino, generoso, deixou vários bruás com as fintas da norueguesa, que culminou a exibição com um golaço. Pazes feitas ou interrupção dos problemas de uma seleção cheia de talento até ao próximo mau resultado?

No polo oposto das estrelas da Noruega — além de Hansen ou Hegerberg, há, por exemplo, Guro Reiten, homenageada com um mural em Portobello Road, em Londres, pelas prestações com o Chelsea — está a modéstia da realidade das futebolistas das Filipinas, num choque de dois mundos que se uniram em Auckland por 90 minutos.

Mais de três horas antes do começo já havia muitos adeptos da equipa asiática nos arredores do estádio, num ambiente bem diferente do anonimato que rodeia alguns dos duelos de menor cartaz da competição. As futebolistas, mesmo com a goleada e com menos uma desde os 67', por expulsão de Harrison, nunca deixaram de lutar.

No final da partida, a seleção asiática deu uma volta olímpica por Eden Park, aplaudida de pé. Várias jogadoras, como a capitã Hali Long, choravam, mas das bancadas vinha apoio, agradecimento, admiração. Se o objetivo desta equipa era fazer “as raparigas sonharem” em estar num Mundial, querendo jogar futebol nas Filipinas, como disse Long à Tribuna Expresso, então essa meta de inspirar as gerações futuras deve ter sido atingida.