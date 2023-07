Yamila Rodríguez e um problema diplomático: na Argentina há quem a chame de antipatriota por ter Cristiano Ronaldo tatuado numa perna

Assim que o banco de suplentes da Argentina pôs-se de pé no estádio Eden Park, em Auckland, para entoar o hino, o operador de câmara não resistiu e fez um zoom às pernas de Yamila Rodriguez. Ao contrário do que se possa pensar, o motivo não teve qualquer conotação sexista, serviu antes para dar uma informação ao mundo: a avançada de 25 anos é fã incondicional de Maradona e de Cristiano Ronaldo. O rosto do ídolo argentino na coxa e o da estrela portuguesa, na canela, não passam despercebidos no pequeno corpo de apenas 1,62 metros, praticamente todo tatuado.



Se a estética das tatuagens pode suficiente para levar muitos a tecer duras críticas, as maiores e mais intensas devem-se, no entanto, à escolha de Cristiano Ronaldo em vez de Messi. Afinal, argentino que se preze não pode idolatrar o arquirrival do astro que veio substituir o deus maior, de seu nome Maradona. Será?



A avançada argentina, natural de Posadas, Misiones, nunca teve medo de assumir os seus gostos e desde muito cedo percebeu que tinha de lutar por eles para poder perseguir o seu sonho de jogar futebol. Yamila já explicou que não é anti-Messi, mas que apenas admira mais o jogador português: "Gosto absolutamente de tudo em Ronaldo. Ele é, sem dúvida, o melhor jogador do mundo. Eu via-o jogar e pensava: como pode ser tão perfeito? Ele surpreende-me com tudo o que faz. Com esta tatuagem, agora tenho o Cristiano comigo para sempre", disse numa entrevista ao “Olé”.



Esta adoração por Ronaldo e não por Messi, que nem segue nas redes sociais, faz com que a relação dos fãs argentinos com ela seja de amor e ódio. Há mesmo quem a chame antipatriota.



Hannah Peters - FIFA

Desde muito nova que Yamila se habitou às críticas. As primeiras surgiram logo que começou a dar os primeiros pontapés na bola, como explica no documentário All Roads Lead Down Under. “Comecei a jogar por causa de um dos meus irmãos, mas muitos chamavam-me de 'macho' e perguntavam por que eu estava a jogar futebol. Eles mandavam-me lavar louça, coisas do tipo", conta.



Os primeiros passos foram dados no clube local, Huracán de Posadas. Em 2015, foi convocada pela primeira vez para representar as cores da seleção argentina e um ano depois já estava a jogar no seu clube de coração, o Boca Juniors. Curiosamente, a paixão pelo Boca Juniors foi-lhe incutida pela mãe, que lhe comprava as camisolas azuis e amarelas. Após dois anos a jogar pelas Las Gladiadoras, decidiu mais uma vez sair da sua zona de conforto e foi para Espanha, para o Club Santa Teresa. A aventura na Europa durou apenas seis meses, já que regressou ao Boca Juniors.

O ano de 2019 ficou gravado para sempre na sua memória, e de quem a acompanha. Em março desse ano, a equipa feminina do Boca Juniors estreou-se na Bombonera, uma iniciativa do clube para o Dia Internacional da Mulher, num jogo oficial. Com o 11 às costas, Yamila tornou-se a primeira mulher a marcar um golo na Bombonera, estavam decorridos nove minutos de jogo. Dezasseis minutos depois, a avançada, que joga mais pela esquerda, marcou o segundo e foi comemorar pendurada nas redes, imitando o que fazia o jogador Manteca Martinez na década de 80/90.



A jogadora acabou afastada do Mundial de 2019, por lesão, naquele que foi o ponto mais negro da sua carreira até agora. Sem baixar os braços, continuou a sua luta e em 2020 conquistou, pelo Boca Juniors, o Torneio de Transição, o Campeonato Feminino YPF, em 2021, a Supercopa no mesmo ano e o Torneio Oficial da Primeira Divisão, em 2022.

Em 2022, o Boca Juniors tornou-se na primeira equipa feminina da Argentina a chegar à final da Copa Libertadores da América. Uma final perdida por 4-1 frente às brasileiras do Palmeiras.

De regresso à seleção argentina, Yamila Rodriguez fez a Copa América de 2022 como titular em todos os jogos. Marcou seis golos, dois dos quais reverteram o resultado frente ao Paraguai, na disputa pelo 3.º lugar da competição, e garantiram a qualificação para o Mundial de 2023 que agora se joga na Nova Zelândia. Perante o visível talento, na época passada o Palmeiras foi buscá-la, tendo marcado dois golos na estreia.



Yamila continua a ver as suas redes sociais inundadas com comentários machistas e ofensas contra ela, e apesar da Argentina ter perdido com a Itália, por 1-0, na estreia deste Mundial de 2023, pode ser que ainda brilhe, tal como fez o seu ídolo Maradona, em 1986, no México, depois de ter sido deixado de fora do Mundial 1978.