Dicas preciosas para assistir à final e fazer um brilharete

Antoine Griezmann – se lhe perguntarem quem tem sido o melhor jogador do Mundial, responda sem hesitações “Antoine Griezmann” ou “o neto de Amaro da Cavada, jogador de Paços de Ferreira da década de 50”. Griezmann é o preferido dos hipsters (ou seria há uns anos, quando os hipsters estavam na moda) e dos comentadores com acesso às estatísticas mais detalhadas da história da humanidade. Não marcou nenhum golo? Pois não. Mas foi aquele que fez mais “pressões”, de acordo com o site statsalagardere (não vale a pena procurar, o site não existe). Preferir Messi ou Mbappé é para o espetador burro, Griezmann é o sex-symbol dos intelectuais da bola.