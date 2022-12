Quem vai suceder a Tite no Brasil? Só lá para janeiro saberemos, porque a CBF ainda “não autorizou” ninguém a falar com treinadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) insistiu, esta segunda-feira, que “não autorizou” ninguém dentro ou fora do organismo a procurar o novo treinador para a seleção brasileira e reforça que o sucessor de Tite só será anunciado em janeiro.

“O anúncio do novo treinador só será feito em janeiro de 2023”, disse o CBF em comunicado, na sequência de notícias que apontavam alguns treinadores como potenciais escolhas para o cargo de selecionador brasileiro.

A CBF assegurou que o presidente, Ednaldo Rodrigues, ainda não ordenou “procurar, em nome da presidência, qualquer treinador ou profissional de futebol para a composição da equipa que irá trabalhar ao lado da seleção brasileira masculina de futebol, com foco na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026”, referiu em nota.

A entidade que dirige o futebol nacional brasileiro relembra o anúncio do novo treinador e equipa técnica só será feito em janeiro de 2023 e que o processo de escolha do novo técnico será feito “sem pressões”, acrescentando que “tudo será conduzido de forma responsável e com clareza... com o objetivo máximo de fazer o melhor para o futebol brasileiro nos próximos anos.”

O técnico Adenor Leonardo Bacchi, mais conhecido por ‘Tite’, confirmou a sua saída como treinador da seleção brasileira após a eliminação contra a Croácia nos quartos de final do Campeonato do Mundo no Qatar, na passada sexta-feira.

Tite deixa o cargo após seis anos no comando técnico da seleção brasileira. Nesse período, disputou dois Mundiais, em 2018 e 2022, onde foi eliminado nos quartos de final pela Bélgica e Croácia. Conquistou uma Copa América, em 2019.