Sai William, entra Rúben Neves. E Cristiano Ronaldo continua no banco (os onzes de Portugal e Marrocos)

Fernando Santos garantira que o clássico “em equipa que ganha não se mexe” não se aplica ao seu pensamento. Assim, a manutenção do onze que goleou a Suíça ficava, desde logo, em dúvida.

Para defrontar Marrocos e tentar chegar, pela terceira vez na histórias, às meias finais de um Mundial, Fernando Santos deixa William Carvalho no banco e aposta em Rúben Neves para a zona defensiva do meio-campo. O homem do Wolverhampton foi titular nos três encontros da fase de grupos, saindo depois das opções iniciais contra a Suíça.

Já no ataque, Cristiano Ronaldo continua no banco. Desde o Euro 2004 que o madeirense não estava em dois duelos seguidos de uma grande competição de fora. Gonçalo Ramos mantém-se de início.

Já Marrocos não contará com dois habituais titulares. Mazraoui e Aguerd, por lesão, desfacam a defesa. Para os seus lugares entram El Yamiq e Attiat- Allah.

Onze de Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro; Rúben Neves, Otávio, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix; Gonçalo Ramos

Onze de Marrocos: Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat- Allah; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal.

