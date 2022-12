Lágrimas no hino, apatia no banco, tiro contra a barreira, saída em passo rápido. Jordan Peterson, Cristiano Ronaldo chama por ti

Diogo Costa – No início participou muito com os pés. No final, deve ter ficado frustrado por não ter feito nenhuma assistência. Pelo meio, uma defesa atabalhoada permitiu-lhe fazer uma defesa extraordinária. Desviou com a ponta da luva um livre de Shaqiri só para não arrefecer.

Diogo Dalot – Um maratonista capaz de sprints de Carl Lewis. Se Cancelo está entre os melhores laterais direitos do mundo, Dalot está entre os melhores do Mundial.

Pepe – Aos 39 anos voou como Jardel entre os centrais, um voo de Michael Jordan, um voo de Cristiano Ronaldo. Tornou-se o segundo jogador mais velho a marcar em Mundiais o que significa que teremos de esperar quatro anos para o ver bater o recorde em 2026.