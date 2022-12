Assaltantes armados entraram em casa de Sterling. Avançado regressou a Londres

Um grupo de assaltantes armados entrou na casa de Raheem Sterling, jogador da seleção inglesa. Inicialmente, noticiou-se que familiares do jogador estariam no interior da residência, algo rejeitado, mais tarde, pela polícia inglesa. Segundo a “BBC", o crime deu-se no sábado à noite.

Após o sucedido, Sterling, de 27 anos, regressou a Londres. O atacante não participou, assim, no triunfo, por 3-0, dos ingleses contra o Senegal, nos oitavos de final do Mundial.

Questionado sobre o tema, Gareth Southgate, selecionador inglês, disse ser “incerto” se Sterling regressaria ao estágio da equipa. Inglaterra enfrentará a França nos quartos de final, em partida agendada para sábado, 10 de dezembro, às 19h.

“O Sterling poderá ter todo o tempo que precisar. Ele agora precisa de estar com a família. Não o quero colocar sobre pressão. Às vezes o futebol não é a coisa mais importante e a família deve vir em primeiro lugar”, comentou Southgate.

O atacante, que soma 81 encontros — é o mais internacional futebolista inglês em atividade — e 20 golos pela seleção, tem três filhos. Um porta-voz do jogador disse, à “BBC”, que Sterling ficou “abalado” pelas notícias.

Harry Kane, capitão de Inglaterra, sublinhou, após o duelo contra o Senegal, que os “pensamento” da equipa estão com o companheiro e com a sua família, considerando “não ser fácil” ver “um companheiro e amigo lidar com algo assim”. “Terá de ser gerido dia a dia. O Raheem vai estar em contacto com o treinador e tomarão a melhor decisão para ele e para a família. Isso é o mais importante”, disse Kane.

É o segundo jogador inglês a abandonar o estágio no Catar. A 30 de novembro, o defesa Ben White regressou a casa devido a “razões pessoais”, anunciaram então os responsáveis da equipa.

* notícia corrigida às 13h11 de terça-feira, após as autoridades britânicas revelarem que a família de Raheem Sterling não estava dentro de casa quando os assaltantes lá entraram.