Vitinha: “É um sonho de criança estrear-me num Mundial, mas é uma sensação amarga porque saímos com uma derrota”

Deixar fugir a derrota

“Foi por erros nossos. Preparámos bem este jogo, sabíamos onde eram fortes, os pormenores que podiam fazer a diferença e foi o que acabou por acontecer. Não defendemos bem em certas partes do jogo, principalmente nos dois golos. Vamos concentrarmo-nos no próximo jogo e vamos estar preparadíssimos para enfrentar quem vier”

Derrota é igual?

“Nunca é igual perder ou ganhar, queremos sempre ganhar mesmo a feijões e desta vez não era. Felizmente ficámos em primeiro lugar, mas podia não ter acontecido. Cientes do que fizemos, do que temos de melhorar para que não aconteça mais nenhuma vez”

Estreia no Mundial

“Sabe muito bem, é um sonho de criança poder estrear-me num campeonato do Mundo. Quero mais, queremos mais, mas também saio com a sensação amarga porque saímos daqui com uma derrota e vai ficar sempre marcado também por isso. Mas, como disse, agora é pensar no próximo jogo”

Portugueses podem estar confiantes?

“Claro que sim, claro que sim, os portugueses sabem da capacidade que temos, da qualidade do nosso trabalho e não têm de duvidar da nossa qualidade e da nossa capacidade para ir longe e ganhar este Mundial. Mas para já são os oitavos de final”