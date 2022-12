“O mister Paulo Bento merece demais tudo isto. Esta vitória é para todo o povo coreano”

A qualificação no meio do turbilhão

“Estamos muito felizes, nós merecíamos, sabe? Por tudo o que fizemos nos três jogos. O resultado com o Gana foi tremendamente injusto, com o Uruguai competimos da melhor forma e contra Portugal, uma seleção cheia de valores individuais, organizada e competente, conseguimos cumprir o nosso plano de jogo e alcançar aquilo que era o nosso objetivo interno.

Dar e desejar esta vitória para todo o povo coreano que muito nos apoia, para os nossos jogadores e para o mister Paulo Bento, que merece demais tudo isto.”

Aqueles últimos minutos a sofrer, depois do apito afinal

“É algo que não controlamos, o resultado dos outros não controlamos. Os nossos 90 minutos temos o controlo daqui que fazemos, quando resultado do Uruguai com o Gana era imprevisível, obviamente que estávamos ali todos a sofrer em conjunto. É apanágio desta equipa, o sofrimento, e a personalidade também. É demonstrou-se agora no fim.”

Podem defrontar o Brasil nos ‘oitavos’

“Esse é um bom problema, vamos festejar um pouco, descansar um pouco, logo à noite vamos ver o nosso provável oponente. Depois, como todos os jogos, vamos prepará-lo da mesma forma: conhecer os pontos fortes e fracos do adversário, ajustar aquilo que são as nossas características e preparar o plano de jogo para o que aí vem.”