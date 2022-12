Fernando Santos: “O moral estava em alta e vai abanar um bocadinho mas também vai chamar-nos à razão”

Motivo da derrota

“Perdemos intensidade, conquista de duelos, eles começaram a ganhar mais duelos. A 2.ª parte foi sempre muito de altos e baixos, coisas boas em termos de organização, de posse, circulação e responder rapidamente. Na 1.ª parte fizemos isso bem, pressionámos imediatamente, controlámos. Na 2.ª parte a posse foi mais lenta, mais individualizada. Ao intervalo disse que na profundidade estávamos a criar problemas ao adversário, que entrar só por dentro não dava. Na 2.ª parte não conseguimos fazer isso. Os jogadores trabalharam, a responsabilidade é minha”

Segundo golo da Coreia

“Aquilo não pode acontecer. Contra a Sérvia também sofremos um golo depois de um canto, os jogadores estão avisados que não pode acontecer. No último jogo fizemos muito bem, jogaram a dois, que é uma forma que temos de sair do canto. Mas se calhar a ansiedade de fazer o golo, de pôr lá a bola mais rápido, vamos ver isso agora com os jogadores”

Aviso

“Uma derrota nunca é boa. Por um lado a moral estava em alta e vai abanar um bocadinho mas também vai chamar à razão. Este grupo é muito focado e tem muita responsabilidade. Temos de ser iguais ao que fomos, na 1.ª parte. Qualquer adversário é muito perigoso neste Campeonato do Mundo. Sérvia - Suíça? Os meus homens vão estar lá a ver o jogo”