Diogo Dalot: “Entrámos muito bem, depois baixámos o ritmo e a Coreia ganhou motivação. Serve para aprender”

1.º lugar com derrota

“Teria sido melhor se tivéssemos ganhado o jogo, sabíamos que ia ser um jogo complicado, uma Coreia que lutava para chegar à próxima fase. Acho que entrámos muito bem, a querer jogar para a frente, com agressividade, com determinação. Depois baixámos o ritmo e foi aí que a Coreia ganhou motivação e aí podíamos ter controlado melhor o jogo. Mas serve para aprender. Temos um grande jogo agora na terça-feira e é isso em que temos de nos focar”

Relaxamento

“Se quer que lhe seja sincero nem sabia do resultado do Uruguai ao intervalo, estávamos focados no jogo que tínhamos de fazer, queriamos vencer mas há que realçar a posição em que passámos, o objetivo era passar em primeiro. Olhar para o jogo como uma aprendizagem”