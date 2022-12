António Silva: “O importante não foi a estreia do António ou de outro jogador. Estamos aqui para dar a cara, o objetivo é ganhar o Mundial"

A estreia marcante em Mundiais

“Sem dúvida que sim, mas o importante hoje não foi a estreia do António ou de outro jogador qualquer, foi, neste caso, a derrota de Portugal. Queremos deixar uma mensagem aqui de que vamos entrar com a máxima ambição possível nos oitavos de final, porque o nosso objetivo é ganhar o Campeonato do Mundo.”

Sabiam do resultado do outro jogo?

“Nada nos tira a ambição de ganhar o jogo, pessoalmente não conhecia os resultados, o que queria em campo era ganhar e os meus colegas também. Acabou por não acontecer e vamos com a maior vontade possível para os oitavos de final.”

Como se sentiu?

“Com jogadores de muita qualidade como temos na nossa seleção as coisas acabam por correr de uma maneira muito natural. Infelizmente, correu mal para a equipa, mas estamos aqui para dar a cara.”