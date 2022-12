A Suíça será o adversário de Portugal nos oitavos de final do Mundial

A Suíça é o adversário de Portugal nos oitavos de final do Mundial 2022. Um encontro marcado para a próxima terça-feira às 19h de Lisboa no estádio Lusail, onde a seleção nacional já foi feliz neste Mundial - foi no maior recinto do torneio que bateu o Uruguai e garantiu um lugar nos oitavos de final.

Portugueses e helvéticos defrontaram-se já este ano, em jogo a contar para a Liga das Nações. Portugal venceu o primeiro jogo por 4-0 (William Carvalho, bis de Cristiano Ronaldo e João Cancelo) e perdeu na Suíça por 1-0. Se olharmos para o último século, houve seis duelos entre os dois países e as contas não podiam estar mais equilibradas: três vitórias para cada lado.

A Suíça agarrou uma das vagas para a fase a eliminar ao bater a Sérvia por 3-2, no Estádio 974, em Doha. No outro jogo do grupo, os Camarões bateram o Brasil por 1-0, com o escrete a passar em primeiro devido à diferença de golos.

Esta sexta-feira ficaram finalmente definidos todos os embates dos oitavos de final, que arrancam já no sábado. Estes são os duelos:

Sábado

Países Baixos - Estados Unidos (15h, RTP1)

Argentina - Austrália (19h, SIC)

Domingo

França - Polónia (15h, Sport TV1)

Inglaterra - Senegal (19h, 19h, TVI)

2.ª feira

Japão - Croácia (15h, SIC)

Brasil - Coreia do Sul (19h, Sport TV1)

3.ª feira

Marrocos - Espanha (15h, Sport TV1)

PORTUGAL - Suíça (19h, RTP1)