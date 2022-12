São mais do que Son (o retrato da Coreia do Sul de Paulo Bento)

Muito se falou do reencontro com o Uruguai, após a eliminação de 2018, mas a Coreia do Sul também não traz memórias felizes a Portugal. Depois da campanha feita no Euro’2000, havia naturais expectativas para o Mundial’2002. O duelo com os anfitriões ditou o adeus na fase de grupos e ficou marcado pelo descontrolo de João Vieira Pinto. Nessa competição, Guus Hiddink levou os asiáticos – com ajuda à mistura, mas isso é outro assunto – a umas históricas meias-finais. Ainda é o melhor resultado de sempre e não há perspetivas de o igualar tão cedo. Para já, Paulo Bento tenta levar os “Guerreiros de Taegeuk” pela terceira vez às eliminatórias.