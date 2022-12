Evitar o Brasil? Não senhor, diz Fernando Santos: “É muito mais importante a questão das 24 horas a mais para recuperar jogadores”

Nuno Mendes e o jogo contra a Coreia do Sul

“Claro que vai estar fora deste Mundial, vai continuar connosco por vontade expressa do jogador e o clube acedeu, tínhamos de pôr esta questão, acedeu e acha que pode ficar aqui. Isso reflete muito bem o estado de espírito, a união, o ‘nós’ deste equipa, e para nós é extremamente importante e agradável.

Queremos ganhar, queremos ficar em 1.º lugar do grupo e sabemos da dificuldade que este jogo vai encerrar, o adversário tem muita qualidade, fez dois jogos tremendos com o Uruguai e o Gana, os resultados não acompanharam as excelentes exibições da equipa da Coreia. É uma equipa muito organizada, com os princípios de jogo muito claros, tem muito a ver com a forma de estar do Paulo Bento enquanto treinador.

A equipa procura sempre sair a jogar, é muito objetiva em termos ofensivos, coloca os laterais muito subidos, usando muitas vezes ataque rápido e usa a fogosidade dos seus jogadores, nunca dão um lance como perdido e nunca saem do jogo, lutam bravamente pelo resultado até ao último minuto. Defensivamente é uma equipa muito organizada e tem os princípios de jogo muito bem organizados. Será um jogo difícil, vamos procurar continuar a evoluir, temos feito coisas muito bem, mas continuamos num processo de evolução.”

Quem vai jogar?

“Tenho confiança total em todos os jogadores, infelizmente tenho três que não vão poder estar no jogo, vamos ver com um ou outro o que poderá acontecer, porque os jogadores apareceram em grande forma, mas jogar de quatro em quatro dias vai começar a doer um bocado, o cansaço causa fadiga e a fadiga causa lesões. Temos um ou outro que tem alguma fadiga e vamos ter de avaliar bem, assim como a questão dos cartões amarelos. Para mim, o mais importante é que irá jogar a equipa na qual tenho mais confiança, independentemente dos jogadores que jogarem.”

Ficar em 1.º lugar do grupo dá mais 24 horas de descanso

“Esse é o fator mais importante, então nesta fase é completamente diferente. Percebo a questão que colocam de fugir ao Brasil, mas nem o Tite [selecionador do Brasil] estará preocupado com isso. Quando se chega a uma prova desta e se vem com ambição de poder alcançar algo de muito importante, era muito redutor ficar por aí. É muito mais importante essa questão das 24 horas para recuperar jogadores. Estamos a falar de cansaço e se quatro dias está a ser difícil, três dias seria pior. Queremos ficar em 1.º lugar do grupo e esse aspeto é o mais importante.”

Lamenta as lesões?

“Estou perfeitamente tranquilo, afeta-me porque quero ter todos e ter dores de cabeça, pensar o que vou fazer com este e com aquele, com os ingredientes todos para fazer uma boa salada para o jogo que aí vem. Mas o contrário, não. Não vou deixar de dormir ou ficar pessimista por um jogador não poder, fico triste pelo Nuno Mendes, claro. Acredito, e acho que todos os portugueses acreditam e reafirmam sistematicamente isso, que temos uma das melhores gerações de jogadores com muita qualidade. Agora é prová-lo dentro do campo, senão não dá.”

Ronaldo esteve na Coreia do Sul há três, com a Juventus

“Tem que perguntar à Juventus e ao Ronaldo, se tivesse sido com a seleção portuguesa e não tivesse jogado, eu conseguia perceber a sua pergunta. Tenho enorme respeito pela Coreia, pelo povo, pelos jogadores e pela equipa, tenho a certeza que o Cristiano Ronaldo tem esse mesmo respeito.”

Vai jogar?

“Vamos ver com o Ronaldo, em princípio vai treinar mais logo e se tiver em condições, vamos ver. Depende do treino, se treinar normalmente claro que faz parte do lote de jogadores de campo que estarão disponíveis.”

Coreia tem de ganhar para se apurar. Isto afeta a estratégia?

“Aquilo que planeámos para o Campeonato do Mundo, e que já planeámos quando foi o play-off, foi construir uma equipa com base em determinada forma de jogar, com pressupostos diferentes daqueles que eram, passar o melhor possível os princípios de jogo que queremos, quer no aspeto defensivo, quer ofensivo. Não vamos ser uma equipa de contra-ataque, em nenhuma circunstância o faria, mas muito menos perante um adversário que é um adversário muito perigoso.

No último jogo da Coreia, chegam a colocar cinco ou seis homens na área do adversário. Temos que manter o nosso padrão. A equipa tem de ter bola, tem de retirar a Coreia do jogo e os seus jogadores, a sua intensidade, tem de circular a bola rápido e se não fizermos como temos vindo a fazer - e melhorando esses aspetos - vamos por-nos numa situação difícil. Os jogadores coreanos são muito fortes nesse momento, na basculação e na pressão, e a melhor maneira de controlar isso é retirar a bola ao adversário e depois envolvê-lo, criarmos as nossas situações e saber responder a algumas virtudes fortes que a equipa da Coreia tem.”

Pediu à FIFA para o golo contra o Uruguai ser de Ronaldo?

“Eu pedi? Então mas eu não conheço lá ninguém [ri-se]. Não conheço lá ninguém na FIFA, nem eu, nem ninguém da seleção portuguesa.”

Tem um plano para substituir Ronaldo?

“Viu nos últimos dois jogos, foi substituído nos dois, portanto há um plano se ele não puder. Não há aqui nenhum jogador que tenha garantia de que tem de jogar sempre, há uns que vão jogar mais vezes, outros menos, mas isso faz parte do jogo.”

Esta geração está na altura certa para ganhar?

“Esta é uma geração mista. Há muita gente com 19, 20, 21 ou 23, que ainda tem muitos anos para jogar, mas há um equilíbrio muito forte na equipa em que todos são jovens, incluindo o Pepe, todos são jovens porque o que conta é o espírito, mais do que tudo o resto. Em 2016 também tínhamos um jogador [Ricardo Carvalho] que na altura tinha 39 anos. Quanto temos alegria e prazer corremos duas vezes, corremos por gosto.

Acho que esta seleção está a ficar cada vez mais preparada, é uma geração que começou em 2018, alguns já em 2020, não é a de 2016, essa já terminou. Esta é uma equipa que vem em crescendo com características diferentes, jogadores claramente com características distintas, que está num crescimento permanente, passou por uma fase não tão boa quanto nós queríamos, mas reencontrou-se, está a crescer e o jogo de amanhã é muito importante para esse crescimento, que só é conseguido com os jogadores em harmonia a acreditarem uns nos outros, para criarem uma boa salada. Só assim vamos crescendo para darmos uma grande alegria aos portugueses.”