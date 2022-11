Um jogo como nunca coiso

Uma pessoa critica Fernando Santos, mas lá no fundo ele é que sabe. Questionado sobre o desempenho português, o selecionador não podia ter sido mais esclarecedor: houve um ou outro período menos coiso. Então não houve? Há sempre. Portugal anda há oito anos, e só para restringirmos a análise ao período Santos do coiso, com períodos menos coiso. De vez em quando, até coiso e tal, mas na maior parte das vezes aquilo não coiso e pronto.