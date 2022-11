Pepe, os bolsos fundos onde cabem Darwin e os monstros: “Foi simpático, o mister, foi simpático”

A época estava a ser intermitente e até esteve em dúvida para o Campeonato do Mundo. Longe vão os tempos em que isso seria indiferente. Em 2004/05, quando aterrou no Olival, tinha Jorge Costa e Pedro Emanuel à frente, mas, num sinal profético, até recebeu o número de um histórico: o 7 de Secretário. Depois, meteu tantos avançados no bolso e cabeceou tantas bolas como se fosse um elástico arranha-céus que foi contratado pelo Real Madrid.

Fast-forward. Em fevereiro faz 40 anos e está de volta a um Mundial. No primeiro jogo ficou de fora, ainda com o corpo a questionar se pode ou não pode. Danilo foi titular contra o Gana. O central-médio do PSG magoou-se num treino e Pepe entrou finalmente na equipa. Diante dos dentes da bota, o duro Uruguai. Ao lado de Rúben Dias, que teria de vigiar Edinson Cavani, Pepe aniquilou o jogo de Darwin Núñez. A Sky Sports escreveu, assim mesmo à portuguesa na língua inglesa, que o defesa meteu o avançado do Liverpool no bolso.

“O que mais impressionou foi o facto de Pepe, depois de tanto tempo, voltar à competição num cenário de Mundial e cometer tão poucos erros, estar tão seguro de si mesmo, o que prova que é o central com toda a experiência do mundo neste tipo de palcos”, reflete Tomás da Cunha, cronista da Tribuna Expresso e comentador.

Sofascore

Os números indicam que foi quase tudo dele. Recuperou nove bolas, seis delas na primeira parte. Ganhou os duelos que disputou, ainda que seja certo que muitas vezes facilitaram-lhe a vida ao meterem a bola nas alturas para lutar de frente contra o avançado. A impulsão, a posição do corpo e o timing favorecem sempre o defesa. Com a bola, com a qual acertou 50 dos 64 passes e 5 das 11 bolas longas (talvez no momento de maior desvario), foi o jogador de campo que menos a regalou aos outros. Os alvos preferenciais dos seus passes foram Diogo Costa e João Cancelo.

“Esteve confortável na antecipação. Portugal, coletivamente, conseguiu evitar que Darwin tivesse muito campo para acelerar e atacar a baliza, isso aconteceu claramente”, continua. “A seleção portuguesa sabe e soube ser uma equipa que se defende com bola, mas Pepe dá outras garantias em termos defensivos, naturalmente. Na fase final, mais durante a segunda parte, o central conseguiu ser sempre um ponto de estabilidade. É um jogador seguro e ao seu nível.”

Ver apenas a alguns metros a forma como atua, lidera e vigia os avançados é quase como estar numa sala de aula. Pepe, que a certa altura recebeu a braçadeira de capitão, ocupa o espaço, sabe os atalhos todos e poupa tempos. Darwin sentiu-se afogado, sem ar. Teve apenas uma oportunidade para correr deslumbradamente pela esquerda, lembrando quem é. De resto, Pepe foi dominador. O tal monstro que Fernando Santos mencionara na véspera.

John Todd/ISI Photos

“Foi simpático, o mister, foi simpático”, diz o defesa, talvez o melhor jogador no Euro 2016, à conversa com os jornalistas portugueses. Está sorridente. A carapaça ainda impressiona. “O mais importante é tentar ajudar. É uma oportunidade que todos nós temos para dar o melhor. Não vai ser fácil…”, e continuou, com a lengalenga habitual sobre objetivos realistas e poucas vaidades. “Queremos o nosso jogo, queremos desfrutar dentro do campo e dar o nosso melhor.”

A idade não é nenhum elefante na sala. Afinal, até lhe vale o título de futebolista português mais velho a jogar num Campeonato do Mundo , superando Vítor Damas. Mais: transformou-se ainda no terceiro jogador de campos mais velho da história dos Mundiais. Talvez já não corra como aquela besta caríssima que tornava um dos meio-campos do Santiago Bernabéu num quintal humilde, mas, se esquecermos o que diz o cartão de cidadão, continua a dificultar a vida a todos que o olham nos olhos. Vê-se bem na Liga dos Campeões.

“Sou um privilegiado, amo o que faço”, diz depois de uma gargalhada, quando lembrado que daqui a três meses celebra o 40.º aniversário. “Para mim, é um privilégio poder acordar e fazer o que mais amo.” Atrás dele vão passando vários futebolistas da seleção. Quando João Palhinha falava aos portugueses, William Carvalho passou, empurrou-o e sussurrou-lhe algo. Os jogadores estavam sem qualquer carga. Parecem felizes, descontraídos.

A cria de um elefante surgiu então naquela pradaria onde as árvores são os gravadores e os telefones. Será esta a derradeira aventura de Képler Laveran Lima Ferreira? “Vamos ver”, desafiando a ampulheta como desafia qualquer número 9.