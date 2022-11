Camarões: guarda-redes André Onana desentendeu-se com o selecionador, não jogou com a Sérvia e deverá mesmo abandonar o Mundial

Esta segunda-feira, quando Camarões e Sérvia entraram em campo para a segunda jornada do Grupo G, no onze inicial de uma das equipas estava um nome que ninguém esperava ver. Devis Epassy, guarda-redes do Abha Club, entrou para o lugar que tem pertencido a André Onana, o guarda-redes do Inter que é uma das principais figuras desta seleção. Mas a surpresa maior estava no facto de o segundo nem sequer estar no banco.

Ao longo do fim de semana um desentendimento entre o jogador e o treinador Rigobert Song fez com que Onana fosse afastado da equipa para o jogo contra a Sérvia e, ao que tudo indica, para o resto do Mundial 2022, de acordo com o canal RMC Sports, que cita pessoas próximas do guardião.

Em causa terá estado uma decisão de Song de alterar o estilo de jogo do guarda-redes após o jogo frente à Suíça, que perderam por 1-0. O treinador propôs que diminuísse os riscos na zona próxima à sua baliza, fazendo um jogo mais direto, com menos saídas e com menos bola nos pés.

A mudança não terá sido aceite por Onana e o desentendimento levou o jogador a perder o lugar na equipa. Algo que ainda causa algumas dúvidas é a forma como essa decisão foi tomada, com parte da imprensa internacional a avançar que se tratou de uma decisão de Song e outra a reportar que foi um acordo entre ambos, que surgiu quando o guarda-redes percebeu que iria perder a titularidade de qualquer das formas.

Segundo a agência EFE, na conversa entre Song e Onana esteve também o presidente da Federação Camaronesa de Futebol, Samuel Eto'o, que escolheu apoiar o seu treinador. O RMC Sports diz que Onana já terá mesmo deixado Doha.

Sendo assim, a seleção entrou em campo frente à Sérvia e jogará contra o Brasil com apenas dois guarda-redes. Epassy recebeu, agora, a titularidade e Simon Ngapandouetnbu, de 19 anos, é quem estava no banco. O jogo terminou com um emotivo 3-3.