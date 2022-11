Mañana sale el sol

Em homenagem a Fernando Gomes, futebolista da alegria, homem de bom-senso.

Estava para falar de Mbappé… e vou falar de Mbappé. Porque não? É que quero falar do jogador Mbappé, que, lembrem-se disso, foi campeão mundial aos 19 anos e em nove jogos em mundiais já marcou sete golos. Estatísticas? Sim. E nas últimas semanas temos levado com avalanches de estatísticas, do avançado com mais golos após o minuto 90 ao jogador com mais golos em estádios com capacidade para 50 mil espetadores.