Gilberto Gil foi ao Catar ver o Brasil no Mundial e apoiantes de Bolsonaro insultaram-no. Cantor desvaloriza “coisa estúpida”

O cantor brasileiro Gilberto Gil, de 80 anos, foi insultado no Qatar por adeptos brasileiros, apoiantes de Jair Bolsonaro - que perdeu as últimas eleições para Lula da Silva. Entretanto, o canto agradeceu a solidariedade do povo brasileiro.

Foi na quinta-feira, quando o jogador e a mulher foram ao estádio ver o jogo entre o Brasil e a Sérvia (que a seleção canarinha venceu por 2-0). As imagens partilhadas nas redes sociais mostram o cantor, e ex-ministro de Lula da Silva, e a sua mulher, Flora Gil, a serem insultados por adeptos que, entre os insultos, gritavam “Bolsonaro”.

Várias figuras públicas do Brasil revelaram-se solidários com Gilberto Gil, nomeadamente os cantores Caetano Veloso e Daniela Mercury que exigem que "os criminosos sejam punidos". Também a mulher de Lula da Silva escreveu, nas redes sociais, para dizer que o presidente-eleito e ela mesma ligaram ao músico para manifestar “solidariedade”.

Alguns senadores e deputados estão também entre as figuras que usaram as redes para prestar apoio ao músico.

O cantor brasileiro Gilberto Gil agradeceu por todo o apoio que ele e a mulher têm recebido. Nas redes sociais, escreveu: “Os nossos agradecimentos, meu e da Flora, por essa solidariedade diante dessa agressão, dessa coisa estúpida.”