“O que é que é isso, Richarlison?”

No outro dia ouvi um comentador dizer como os Mundiais eram enganadores. Alguns jogadores brilhavam nos Mundiais e a sua cotação disparava. Depois, ia-se a ver no dia a dia e o grande craque da quinzena ou do mês revelava-se um insuportável mandrião, um brinca na areia, um flop. E o comentador lá recordou, com razoável previsibilidade, Manuel Negrete, autor de um dos golos do século no México em 1986 e que com esse bilhete voou para o Sporting, onde não fez nada a não ser provocar saudades do mexicano voador que tinha sido por instantes num Mundial.