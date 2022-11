O comovente anti-festejo de Embolo

Noutras ocasiões e noutros lugares, reprovei os “gaudicidas”, não os assassinos de Gaudí, que morreu atropelado por um elétrico, mas os assassinos da alegria, aqueles jogadores que, por motivos sentimentais ou abstrusos, por promessas feitas a um tio ou por uma mania incurável, não festejam um golo. E isto foi antes do VAR, esse gaudicida tecnológico que nos promete e nega o prazer com requintes sádicos. Por muito que respeite a antiga entidade empregadora, por maior que seja a ligação a um clube, o dever do jogador é o de festejar o golo. Se sente culpa, tem de a disfarçar, para que a culpa que é só dele e de mais ninguém não se dissemine pelo banco e pela bancada.