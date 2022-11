Depois da festa, as más notícias: Neymar é ausência confirmada no próximo jogo do Brasil no Mundial 2022

O ano era 2014, o Mundial no Brasil e Neymar tinha acabado de sofrer uma dura entrada do colombiano Juan Camilo Zúñiga, no jogo dos ‘quartos’. O Brasil dos cânticos que animam qualquer estádio onde jogue a seleção, deu lugar aos gritos e ao desespero por verem a estrela da equipa sair numa maca no torneio onde só pensavam em ganhar o hexa em casa.

“Foi um dos piores momentos da minha carreira. E tirou-me o sonho de continuar a jogar o Mundial, a semifinal, as finais. Quando eu sinto as costas, o Marcelo tenta levantar-me, mas doía muito. Eu tento mexer as pernas, só que não consigo. Não tenho forças para me levantar”, recordou o jogador em entrevista à DAZN.

Nesse ano foi a fratura da terceira vértebra da coluna, este ano foi uma “lesão ligamentar lateral no tornozelo direito e um pequeno edema ósseo”, segundo informou, esta sexta-feira, Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. A dimensão das lesões é diferente e não se prevê que esta vá ditar o fim do seu percurso na competição, mas já foi suficiente para fazer soar os sinais de alarme no balneário brasileiro. Para já, Neymar não disputa a partida contra a Suíça da próxima segunda-feira.

Lionel Hahn

No jogo frente à Sérvia, foi em lágrimas que o jogador se sentou no banco para colocar sacos de gelo no tornozelo. O avançado brasileiro sofreu nove faltas durante todo o jogo, tornando-se, assim, no jogador com mais faltas sofridas num jogo deste Mundial. Foi substituído por Antony ao minuto 80 após uma entrada dura de Nikola Milenkovic. No final da partida, regressou ao balneário a coxear.

Quando questionado sobre se já tinha um substituto em mente caso Neymar tivesse que abandonar o torneio, Tite, treinador do Brasil, mostrou-se confiante em relação ao estado do jogador. "Ficou para os dois golos que marcámos, mesmo sentindo a sua lesão no tornozelo, porque a equipa precisava dele. Em ambos os golos ele já estava a senti-la. Podem ter a certeza de que Neymar irá jogar o Campeonato do Mundo. Tenho a certeza absoluta disso. Ele jogará no Campeonato do Mundo", disse após a partida.

O plano continua a ser esse, tanto para Neymar quanto para Danilo, que também se lesionou e vai perder o jogo contra a Suíça.

“Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram o tratamento ontem [quinta-feira] imediatamente após o nosso jogo. Hoje pela manhã eles foram reavaliados. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante nós termos muita calma e tranquilidade. Essa avaliação será diária para que tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o nosso objetivo de tentá-los recuperar a tempo para esta competição”, afirmou o médico da seleção, mais otimista que a imprensa brasileira, que diz que Neymar deverá perder pelo menos os dois jogos que restam na fase de grupos.

Neymar marcou 75 vezes em 122 jogos pelo Brasil e está agora a apenas dois golos de quebrar o recorde de sempre de Pelé na seleção nacional. A sua boa forma neste Mundial pode significar a conquista do título que há muito sonha vencer: o sexto Mundial do Brasil. Caso isso aconteça, poderá ser significativo na luta pela Bola de Ouro, outro título que falta ao jogador que em tempos foi apontado como o sucessor de Cristiano Ronaldo e Messi.