Fintar a cegueira: como é que se vê futebol não vendo

Quando vai ao estádio, Luís é dos que gostam de ficar perto do relvado e com o rádio ligado. Gosta dos cânticos à entrada, de vibrar com quem está ao lado. Gosta de saber de que cor é o equipamento com que a sua equipa vai jogar, e a do adversário também. Se os seus atacam de norte para sul ou de sul para norte. É mais um como os outros, embora seja diferente de quase todos.

Luís é cego.