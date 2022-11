Primeiro Messi, depois Ronaldo, Mbappé e Neymar: a febre por cromos do Mundial na Argentina que obrigou o governo a intervir

Leia também

A última participação de Lionel Messi no Mundial e boa fase da seleção impulsionam os argentinos de todas as idades e classe sociais a colecionarem a caderneta do Catar, provocando uma escassez de cromos, longas filas, os mais altos preços da América Latina e até a intervenção do Estado. A Argentina é o único país do mundo onde faltam exemplares de cromos, mas onde sobram obsessões e se veem protestos de colecionadores contra a Panini. Reportagem em Buenos Aires