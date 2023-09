Miguel Oliveira em 12.º na corrida sprint em San Marino

O português Miguel Oliveira (Aprilia) foi 12.º classificado na corrida sprint do Grande Prémio de San Marino de MotoGP, este sábado, 12.ª ronda da temporada do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade.

Oliveira concluiu as 13 voltas ao traçado de Misano a 13,788 segundos do vencedor, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que deixou em segundo lugar o italiano Marco Bezzecchi (Ducati), a 1,445 segundos, com o também transalpino Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 4,582.

A surpresa da tarde foi o quarto posto do espanhol Dani Pedrosa (KTM), piloto de testes da equipa austríaca retirado desde 2018.

Depois dos problemas de tração com que sofreu nos treinos de sexta-feira, Miguel Oliveira mostrou-se mais confiante e venceu mesmo a primeira fase da qualificação (Q1), o que lhe valeu o passaporte para a Q2, juntamente com o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).

Na derradeira fase da qualificação, Oliveira assegurou o 10.º lugar da grelha, a 0,887 segundos de Jorge Martin, autor da ‘pole position’ com novo recorde do circuito.

O domínio do piloto madrileno estendeu-se à corrida sprint, com metade das voltas da prova principal, que se disputa ao domingo.

Martin liderou do princípio ao fim, levando consigo Marco Bezzechi, o único com ritmo para acompanhar o piloto da Pramac.

Ainda recuperar das mazelas da queda sofrida no domingo, na Catalunha, Francesco Bagnaia, líder do campeonato, rodou na terceira posição, aguentando o ataque final de Pedrosa e do sul-africano Brad Binder (KTM).

Já Miguel Oliveira chegou a ser nono classificado no início da prova, baixando ao 11.º depois de ser passado por Alex Márquez (Ducati) e Marc Márquez (Honda). O piloto luso acabou, finalmente, no 12.º posto, ao ser ultrapassado pelo espanhol Raul Fernandez (Aprilia), seu companheiro de equipa na RNF, a duas voltas do fim.

Com estes resultados, Bagnaia mantém o comando do campeonato, com 267 pontos, contra os 222 de Jorge Martin, que é segundo, e os 198 de Bezzecchi, que é terceiro. Miguel Oliveira permanece no 14.º posto, com 55.